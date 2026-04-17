Renfe busca una rotura 'fantasma' en la vía del Alvia Madrid-Badajoz

Renfe y Adif buscan desde hace más de dos semanas una posible rotura en la vía que ha provocado marcas en las ruedas de varios trenes, incluido un Alvia, en las líneas que conectan Madrid y Extremadura, según informa EL MUNDO. A pesar de haber alertado a los conductores y de utilizar trenes auscultadores, la deficiencia sigue sin ser localizada.

Preocupación por el precedente de Adamuz

Ambas empresas han admitido la falta de resultados en la búsqueda, una situación que ha generado "preocupación" en el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). El sindicato recuerda el precedente de Adamuz (Córdoba), donde la rotura no detectada de una soldadura presuntamente causó una catástrofe con 46 muertos.

Las versiones sobre la naturaleza de las marcas son contradictorias. Fuentes oficiales de Renfe aseguran a EL MUNDO que "no son similares" a las descubiertas tras el siniestro de Adamuz y sospechan que podrían originarse cerca de los talleres de Atocha (Madrid). Sin embargo, fuentes de mantenimiento contradicen esta versión, afirmando que las muescas son "inhabituales" y de hasta "dos milímetros" de anchura.

Accidente ferroviario de Adamuz

Otras fuentes internas conocedoras del problema relativizan la situación, asegurando que "también" han aparecido marcas en trenes de Barcelona y Burgos y que es algo "relativamente habitual". Esta visión no es compartida ni por los maquinistas de Semaf ni por las fuentes de mantenimiento consultadas.

La voz de alarma: el Alvia Madrid-Badajoz

EL MUNDO añade que la alerta se activó hace unas dos semanas, en torno al 30 de marzo, cuando desde Madrid se solicitó a los talleres de mantenimiento de Badajoz que revisaran el Alvia Madrid-Badajoz. La inspección arrojó resultados calificados de "llamativos" por los servicios de mantenimiento de la localidad pacense.

Los técnicos hallaron en las ruedas del tren muescas regulares de dos milímetros, compatibles con haber pasado varias veces por una rotura de vía. De hecho, en una de las ruedas se encontraron hasta tres marcas idénticas. Tras estos hallazgos, se comprobó que otros dos trenes que circulan por el corredor extremeño presentaban las mismas marcas.

En ese momento se activaron los protocolos de búsqueda, que incluyeron el envío de trenes auscultadores para inspeccionar con sensores de alta precisión los corredores Madrid-Mérida y Badajoz-Sevilla. A pesar de los esfuerzos, la búsqueda no ha arrojado resultados positivos.