Jon Erice, técnico del Arenas, se rinde al líder: “El Tenerife va a ascender sí o sí”

El entrenador del Arenas, Jon Erice, afronta la visita al Heliodoro Rodríguez López con máximo respeto hacia el CD Tenerife, al que no duda en situar como el gran dominador de la categoría en Deportes Cope Tenerife: “Sabemos que vamos al campo del mejor equipo de la categoría, como así lo lleva demostrando durante 32 jornadas”. Aun así, deja clara la intención de su equipo: “Lo normal y lo habitual sería que el Tenerife nos ganara, pero nosotros no tenemos ningún complejo y vamos a intentar ser nosotros mismos e ir a por ellos”.

El técnico insiste en la idea de competir sin renunciar a su estilo pese a la diferencia de potencial. “No sabemos hacer otra cosa que ir a buscar los tres puntos”, explica, subrayando que su equipo tratará de generar problemas al líder: “Intentaremos ser nosotros mismos, ir a buscar al Tenerife e intentar generarle problemas desde nuestro estilo de juego”. En ese sentido, recalca que su propuesta pasa por alejar el juego de su área: “Buscaremos jugar lejos de nuestra portería, saltar agresivos y jugar gran parte del partido lejos de nuestra área, porque cuando estamos en bloque bajo sufrimos bastante”.

Sabemos que vamos al campo del mejor equipo de la categoría, como así lo lleva demostrando durante 32 jornadas” Jon Erice Entrenador del Arenas Club de Getxo

Erice también pone en valor la trayectoria del conjunto blanquiazul durante toda la temporada, restando dramatismo a cualquier duda en la recta final. “Cuando un equipo lleva desde la jornada uno hasta la 32 líder, con ventajas amplias, creo que no hay nada que temer”, asegura. Y va más allá al pronosticar el desenlace del campeonato con rotundidad: “El Tenerife va a ascender, sí o sí, en los seis partidos que quedan de competición y además creo que no me voy a equivocar”.

Baba Diocou y sergio aragoneses jr

En clave individual, el técnico se detiene en Babá Diocou, jugador que pertenece al Tenerife, al que dirigió durante la primera parte del curso. “Es un chico sensacional, humilde y trabajador”, destaca, poniendo el foco en sus condiciones físicas: “Tiene unas capacidades fuera de lo normal, con una velocidad punta muy alta, seguramente de las más altas de la categoría”. Además, recuerda su rendimiento inmediato: “Fue el jugador con más impacto ofensivo en la primera vuelta, porque por sí solo hizo cinco goles y cinco asistencias en 16 partidos”.

Más allá de los números, Erice incide en el margen de crecimiento del futbolista. “Es capaz de generar situaciones de gol a nivel individual, en el uno para uno o en balones al espacio”, explica, aunque también señala aspectos a mejorar: “Hay que darle cariño, trabajarlo y ayudarle a tomar buenas decisiones, porque cuando juegas a esa velocidad es más difícil elegir bien”. Aun así, valora su evolución: “El chico fue mejorando y tiene muchísima capacidad”.

Lo normal y lo habitual sería que el Tenerife nos ganara"

Otro de los nombres propios es el de Sergio Aragoneses, portero vinculado al conjunto blanquiazul, que no estará disponible para este encuentro. El técnico se muestra satisfecho con su rendimiento: “Es un chico joven, pero que tiene mucho temple en portería”, comenta, resaltando sus cualidades: “Es muy rápido de reacción, llega bien a las esquinas y nos ha dado seguridad”.