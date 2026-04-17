Esta es la ubicación de la Plaza Alcalde Javier León de la Riva en Valladolid: "Ha valido la pena haber esperado"

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ya cuenta con una plaza en su honor en la ciudad que gobernó durante 20 años (1995-2015). El nuevo espacio, ubicado en la confluencia de la calle Adolfo Suárez con la calle Orlando, en el entorno de la Ciudad de la Comunicación, ha sido inaugurado en un acto que el actual regidor, Jesús Julio Carnero, ha definido como "un acto debido" de agradecimiento institucional.

El gran transformador de lo urbano

Durante el homenaje, Jesús Julio Carnero ha ensalzado la figura de su predecesor, a quien ha calificado como "el gran transformador urbano y paisajístico de la ciudad de Valladolid". Carnero ha destacado que, bajo su mandato, la ciudad consiguió hitos como la internacionalización de Valladolid y recuperó su posición como "referente en el noroeste español" gracias a una "labor de trabajo ingente".

Plaza Alcalde Javier León de la Riva

El actual alcalde ha subrayado que la transformación de la ciudad es el resultado de un liderazgo claro. "La política sirve, y esto es muy importante que los jóvenes lo tengan en cuenta", ha afirmado Carnero, añadiendo que "la política transforma la realidad social, económica y humana de las sociedades". Ha recordado a los más jóvenes que la Valladolid actual no es la de 1995, sino el fruto de un "proceso de transformación fundamental".

Carnero ha enumerado algunos de los logros de los gobiernos de León de la Riva, como la creación de los Concejos Abiertos, 12 centros cívicos, el servicio de autobús nocturno 'El Búho', la triplicación de los espacios verdes, la construcción de diez aparcamientos y la puesta en marcha de espacios culturales como el Museo Patio Herreriano y el Museo de la Ciencia.

Un reconocimiento al trabajo en equipo

Por su parte, un emocionado Javier León de la Riva ha agradecido el reconocimiento a Carnero y a la corporación municipal. Ha revelado que su única condición fue "que sea una plaza que no haya que quitar el nombre de nadie para poner el mío". El exalcalde ha admitido que el "gran perdedor" de su dedicación a la alcaldía fue su familia, debido a las largas jornadas que pasaba "para conocer la ciudad".

León de la Riva ha insistido en que los logros de su mandato fueron el resultado del trabajo colectivo. "Esto no es una obra de una persona, sería un cretino si lo pensara así, sino de un equipo perfectamente conformado", ha declarado. Ha extendido su agradecimiento a los concejales que lo acompañaron, a los funcionarios y a la colaboración de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España.

Esto no es una obra de una persona, sería un cretino si lo pensara así"

Finalmente, el exalcalde ha recordado con orgullo proyectos emblemáticos como la remodelación de la Plaza Mayor, de la que ha dicho que "es más bonita de noche que de día". Ha recordado cómo la presentaba a los visitantes: "están ustedes ante la primera plaza mayor rectangular, porticada y la más grande de España".