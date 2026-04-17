Blai Roca, portero del Liceo: "No somos los favoritos para la Champions, pero tampoco la cenicienta"

El Liceo ya está entre los ocho mejores equipos de Europa tras una clasificación agónica para la Final a 8 de la Champions. El equipo verdiblanco sufrió hasta el último segundo para empatar (2-2) en la pista del Oliveirense, un resultado que les dio el pase. El portero, Blai Roca, fue uno de los héroes del partido y coincide con su entrenador, Juan Copa, en que el sufrimiento forma parte del carácter del equipo: "Tenía que ser así, sufriendo, porque es nuestro ADN".

El guardameta reconoce que la clasificación ha sido un premio merecido a la insistencia. "Todos los partidos en la Champions y prácticamente en la liga han sido así, sufriendo hasta el final, pero bueno, al final, nos sonrió un poco, que yo creo que en esta competición ya nos tocaba, porque nos habíamos quedado a las puertas de la victoria con muchos partidos ya", asegura Roca.

Un partido de infarto

Durante el encuentro, la tensión era máxima por lo que ocurría en el otro partido del grupo. Aunque el portero intentó aislarse, fue imposible. "Yo no quería saber absolutamente nada", confiesa, pero admite que se enteraron de los goles del otro partido. "El de megafonía pues dijo 3-2 a favor del Barcelos, y dijimos 'mama', o sea, ahora sí que hay que espabilarnos". A pesar del caos, Roca celebra que el equipo dependiera de sí mismo para lograr el objetivo.

El porto, próximo rival

El triple empate a 14 puntos en el grupo relegó al Liceo a la cuarta plaza, emparejándolos con el Porto, líder del otro grupo. Un reto mayúsculo que no asusta al equipo. "Para ganar una Champions, al final tienes que competir y y ganar a los mejores, ¿no? Pues allí estamos, ahí lucharemos y lo dejaremos todo ahí", afirma con ambición el portero catalán.

De cara a la Final a 8, que se disputará en Coímbra, Blai Roca se muestra convencido de las posibilidades del equipo. "El Liceo sí que exige competir todos los títulos al máximo. Evidentemente, que es que no somos los favoritos, pero tampoco, si es que no somos una cenicienta, así que creo que hemos demostrado que sí que competimos todos los partidos y contra todos los equipos", sentencia.

El formato favorece a los equipos que no son favoritos" Blai Roca Portero del Liceo

Además, el portero cree que el formato de la competición, a partido único, les beneficia. "Creo que también el formato favorece a los equipos que no son favoritos, porque al final te las juegas todo a un partido y no son cuartos de ida y vuelta como antes", explica. Roca califica el formato de "muy chulo" y "espectacular para el espectador", una oportunidad que el Liceo piensa "aprovechar y disfrutar".