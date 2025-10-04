La Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias (AFAL Extremadura) ha acompañado a 241 familias durante el primer semestre de este año a través de su Programa Compañía, una iniciativa pionera en España. Durante este período, la asociación ha facilitado un total de 2.778 habitaciones, 5.556 camas, 382 desplazamientos y ha ofrecido 341 consultas de apoyo psicológico.

Una iniciativa pionera en España

El Programa Compañía, financiado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y gestionado por AFAL Extremadura, nació para ofrecer alojamiento, acompañamiento y apoyo integral a los pacientes y familias que deben recibir tratamientos de larga duración fuera de sus localidades. “El Programa Compañía es mucho más que un techo. Es compañía, serenidad y la certeza de no estar solo frente a la enfermedad”, asegura la presidenta de AFAL, Ascensión Cañamero.

Más de 4.500 pacientes atendidos desde 2004

Desde su puesta en marcha en junio de 2004, esta iniciativa ha atendido a un total de 4.523 pacientes, consolidándose como un pilar de apoyo social y sanitario dentro y fuera de Extremadura. AFAL Extremadura, una entidad sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia, mantiene el compromiso de situar a los pacientes y sus familias en el centro de su labor, recordando que cada familia es una historia de lucha y superación.