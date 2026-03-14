El valioso mensaje que una ovetense de 90 años entierra para las mujeres del futuro

Marcela Riesco en el acto de entierro de la cápsula del tiempo junto a otros participantes | N.G.

El Campo de San Francisco de Oviedo ha sido el escenario de un emotivo acto: el entierro de una cápsula del tiempo que guardará mensajes para el futuro. En su interior, cartas escritas por participantes de los talleres de memoria de los centros sociales de la ciudad contienen recuerdos, reflexiones y deseos para las generaciones venideras. La cápsula no se abrirá hasta el 8 de marzo del año 2046.

El consejo de toda una vida

Uno de los testimonios más destacados es el de Marcela Riesco, de 90 años. Su mensaje, dirigido a quienes abran la cápsula, es un reflejo de su vida y de la lucha por la igualdad: "Les digo que sean sensatos, que trabajen con personalidad y que traten muy bien a todo el mundo, a las mujeres que hasta no hace muchos años no teníamos ni voz ni voto", ha contado en COPE Oviedo

Ayuntamiento de Oviedo Momento de la siembra del jardín 8M

Con gran entereza, ha recordado momentos de su juventud en los que a las mujeres se les negaba la voz, como cuando al participar en conversaciones de mayores le espetaban: "rapaza, ¿tú no tienes algún cacharro que fregar?". Un aprendizaje vital que resume en la frase: "Yo no tengo ni la primaria, pero tengo la carrera que me dio la vida y los libros".

Yo no tengo ni la primaria, pero tengo la carrera que me dio la vida y los libros" Marcela Riesco Participante en la cápsula del tiempo

Guardianes de la memoria

La custodia de esta memoria colectiva ha sido encomendada a los alumnos del IES Doctor Fleming, quienes se han comprometido a ser los guardianes de la cápsula hasta su apertura. "Estoy encantada de participar en esta actividad de la cápsula del tiempo, y ojalá dentro de 20 años tengamos una sociedad mejor para las mujeres", ha afirmado una de las estudiantes.

Ayuntamiento de Oviedo Alumnas del IES Alfonso II, guardianas de la cápsula

Ojalá dentro de 20 años tengamos una sociedad mejor para las mujeres" Marcela Riesco Participante en la cápsula del tiempo

El acto se ha completado con la siembra de semillas formando un 8M en el jardín junto al llamado Árbol de la Igualdad. Un portavoz del acto ha concluido: "Ojalá, cuando esa cápsula se abra en el año 2046, quienes lean esas cartas puedan decir que seguimos avanzando, que fuimos capaces de construir una sociedad más justa, más igualitaria y más respetuosa".