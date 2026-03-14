14 de marzo: el mundo celebra el 'Día de π', la constante matemática más famosa de la historia

El número π representado con la letra griega π es la constante matemática más famosa de la historia, tanto es así que desde el año 2009 tiene su propia celebración oficial, por decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Cada 14 de marzo el país festeja el Día Internacional de π con el fin de divulgar las matemáticas en el mundo.

La razón para elegir este día en concreto, el 14 de marzo se debe al formato del calendario anglosajón, pues su notación antepone el mes al día (3/14) correspondiendo al valor de esta constante matemática, además de hacerlo coincidir con el cumpleaños de Albert Einstein; así el día 14 de marzo es también conocido como el Día Internacional de las Matemáticas. El impulsor de esta idea fue el físico estadounidense Larry Shaw que comenzó a celebrar el Día de π en 1988 con gran éxito al que se unió una legión de exultantes seguidores.





El símbolo π y su historia

La letra π como símbolo matemático fue introducida por el destacado matemático galés William Jones, miembro y vicepresidente de la Royal Society en 1706 para representar la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, aunque fue popularizada más tarde por el prolífico matemático y físico suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII, considerado uno de los matemáticos más grandes de la historia por sus importantes descubrimientos en áreas tan diversas como el cálculo o la teoría de grafos, muy conocido por sus trabajos en los campos de la mecánica, la óptica y la astronomía y por supuesto por el número de Euler.

Se entiende como número π al número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Si bien queda redondeado como 3’141592, π es un número irracional, es decir tiene infinita cantidad de dígitos que se prolongan tras la coma, sin repetir jamás un mismo patrón.





De Babilonia a Arquímedes

Los antiguos babilonios y los egipcios fueron los primeros en aproximarlo, alrededor del año 2000 a.C., pero fue el genio griego de las matemáticas Arquímedes, en el siglo III a.C., el primero en calcularlo con gran precisión usando un método geométrico riguroso, estimándolo entre 3’14 y 3’142. Pieza clave del lenguaje de las matemáticas, el mundo tal y como lo entendemos depende de manera crítica de esta constante universal.

Aplicaciones del número π

Esta constante tiene infinidad de aplicaciones en áreas tan distintas como la ingeniería, la física o la astronomía. Es posible usar π para describir la geometría del mundo, así funciona el GPS, los sistemas de radares y detectores de aviones.

También el número π es determinante para calcular perímetros, áreas y volúmenes de esferas y conos, siendo esencial en geometría o arquitectura. Se aplica este número en el diseño de ruedas, tuberías y cualquier estructura curva o circular. Es esencial para calcular órbitas planetarias, trayectorias espaciales y entender el universo.

Se usa en la ‘Transformada de Fourier’ para procesar señales, permitiendo el funcionamiento de teléfonos móviles y la conversión de voz a texto. Por cierto, esa misma “Transformada de Fourier” es la que realiza nuestro oído para distinguir sonidos de diferente tono o cuando reconoce la voz de un amigo. El número π es fundamental para modelar sistemas periódicos oscilantes, como relojes de péndulo u ondas sonoras.





Curiosidades del Día de π

Como curiosidad apuntar que el culmen del ‘Día de π’ se produce cada 14 de marzo a las 01:59 AM para hacer referencia a los siguientes decimales del número (3’14159). ‘El Día de π’ fue particularmente trascendental en el año 2015, cuando la fecha numérica correspondió a π hasta en cinco dígitos.

En resumen, π no es sólo una herramienta geométrica para círculos, esta celebérrima constante atraviesa la ciencia y la tecnología permitiendo medir el mundo físico. En palabras del matemático Rhett Allain, π “es un número increíblemente importante, es casi mágico, simplemente aparece en lugares que no esperas”. ¡Feliz Día de π! ¡Feliz Día Internacional de las Matemáticas!





Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.