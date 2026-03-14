El Racing está avisado, la Cultural Leonesa tiene un plan para frenar al líder: "De la Barrera lo piensa de verdad"

Jesús Coca analiza con Jaime del Olmo la previa del partido contra el Racing de esta tarde en León

La Cultural y Deportiva Leonesa afronta el duelo contra el Racing de esta tarde en una situación delicada, inmersa en la lucha por la salvación. La llegada de Rubén de la Barrera al banquillo ha supuesto, según el periodista Jesús Coca de 'La Nueva Crónica' de León, "una mejoría muy evidente" en las sensaciones, aunque todavía no se haya traducido en resultados positivos.

Una mejoría sin recompensa

Hace apenas un mes, tras el partido contra el Zaragoza, la impresión era la de un equipo sin rumbo. "Era un equipo muerto, que es que no tenía absolutamente ninguna opción de salvarse", ha explicado Coca. Sin embargo, la mejoría es palpable. En el reciente partido en Almería, a pesar de la derrota por 3-0, la Cultural dominó el juego durante más de una hora, provocando incluso el enfado de la afición local con su propio equipo.

Hace un mes, tras jugar ante el Zaragoza, éramos un equipo muerto, sin ninguna opción de salvación" Jesús Coca Periodista deportivo de "La Nueva Crónica" de León

La gran diferencia, que también existirá contra el Racing, radica en la pegada. Mientras equipos como el Almería o el propio Racing cuentan con delanteros de primer nivel como Sergio Arribas o Iñigo Vicente, la Cultural sufre una carencia ofensiva que le ha lastrado todo el año: "Hay una diferencia abismal", ha señalado el periodista, comparando la artillería rival con los actuales delanteros del equipo leonés.

Real Racing Club Villalibre, que estará en León, en una acción contra la Cultural Leonesa en El Sardinero

El plan ante el Racing: no se negocia

A pesar de que el estilo valiente y ofensivo de De la Barrera pueda parecer una invitación para un Racing cómodo al contragolpe, el técnico no variará su libreto. Coca está convencido de que el entrenador cree que es la mejor fórmula para competir: "Él piensa de verdad que la manera de meterle mano al Racing es a través de ello", ha afirmado. Esta filosofía contrasta con la del anterior técnico, Ziganda, más enfocada en "jugar al 0-0 y a rezar".

Él cree que la manera de meterle mano al Racing no es como la de Ziganda, jugando al 0-0 atrás y a rezar" Jesús Coca Periodista deportivo de "La Nueva Crónica" de León

El cuerpo técnico es consciente de las urgencias, pero mira más allá. El calendario inmediato es muy exigente, con duelos ante los primeros clasificados, Racing y Castellón. Sin embargo, la verdadera 'final' para la Cultural llegará justo después, cuando se enfrente a seis rivales directos de manera consecutiva en la lucha por la permanencia.

Por ello, estos partidos se ven como una preparación para llegar en las mejores condiciones a ese tramo decisivo. La idea es consolidar el modelo de juego, ya que, según Coca, el equipo "no puede cambiar de estilo" si quiere tener opciones. Incluso en el peor de los escenarios, una racha de seis duelos directos les daría la oportunidad de "volver a meterse en la pelea" por la salvación.