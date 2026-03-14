Así se vota en los pueblos con menos de 100 habitantes: algunos votan en la cárcel, mientras los niños pintan en el colegio electoral

Cuatro de las diez comarcas más despobladas de España se encuentran en Salamanca, según los datos de la plataforma GeoComarcas. Se trata de Vitigudino, Peñaranda, La Fuente de San Esteban y Ledesma. El caso de Vitigudino es especialmente significativo, ya que es la comarca que más tejido empresarial ha perdido en la última década, con un 21% menos, además de ser la quinta con mayor pérdida de población del país.

Villasdardo: 24 vecinos y un gran espíritu DE COLABORACION

En la comarca de Tierra de Ledesma se encuentra Villasdardo, un municipio con solo 24 habitantes censados donde, contra todo pronóstico, todas las casas están habitadas. Su alcaldesa, Alicia Pérez, explica que reciben el mismo trato que un pueblo de mil habitantes. "Cualquier cosa, desde Diputación de Salamanca y desde la Junta de Castilla y León nos atienden y nos tratan como municipio de 1000 habitantes", asegura.

Villasdardo, Iglesia de la Purísima

Aunque ya no disponen de centro de salud propio, los vecinos son atendidos en Ledesma o en los consultorios de pueblos cercanos como Villaseco o Sando. Además, cuentan con un servicio de "transporte a la demanda" que aprovecha la ruta del autobús escolar y que puede ser solicitado para otros trayectos, cubierto por un taxi o autobús.

Desde que yo cumplí los 18 años, a lo mejor, me ha tocado 8 veces de mesa" Alicia Pérez Alcaldesa de Villasdardo

La jornada electoral se vive con la máxima colaboración vecinal. Como las personas mayores de 65 años pueden solicitar la exención, son los más jóvenes quienes asumen la responsabilidad de formar parte de la mesa electoral. "Desde que yo cumplí los 18 años, a lo mejor, me ha tocado 8 veces de mesa", comenta la alcaldesa. La votación se realiza en el salón de plenos del ayuntamiento, donde todos se reúnen en un ambiente casi festivo.

Las anécdotas no faltan en cada cita electoral. La Guardia Civil suele visitarlos y bromear, y los apoderados de otros partidos se sorprenden de la tranquilidad. Pérez recuerda con cariño cómo en unas elecciones el niño más pequeño del pueblo, de 11 años, acompañó a su hermana en la mesa y "estuvo allí, y nos estaba haciendo retratos, pintaba, y para él era un acontecimiento extraordinario".

Salvatierra: votar en la antigua cárcel

En Salvatierra de Tormes, un pueblo de 78 habitantes en la comarca de Guijuelo, la participación en los comicios es masiva. Su alcalde, Eusebio García, cuenta que la gente suele ir a votar justo después de misa. Destaca el compromiso de los vecinos, incluso de aquellos con problemas de movilidad: "En las elecciones pasadas, pues, vamos, siendo unas personas con dificultades, le han echado valor y ganas, han dicho, vamos, ya votáis".

Casco histórico Salvatierra de Tormes

Votamos en la cárcel del pueblo, no porque seamos malos, sino por la accesibilidad del edificio" Eusebio García Alcalde de Salvatierra de Tormes

Una de las particularidades de Salvatierra es su lugar de votación: la antigua cárcel del pueblo. "Votamos en el edificio de la cárcel, porque no es porque seamos malos", bromea el alcalde. La razón es puramente práctica, ya que el edificio histórico es mucho más accesible que el ayuntamiento, que tiene escaleras, facilitando así el derecho al voto para las personas con necesidades especiales.