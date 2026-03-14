Prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas
Julián y Lolo han respondido únicamente a las preguntas de sus abogados en los juzgados de Villafranca de los Barros
Adrián García Durán
Badajoz - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Los hermanos González, detenidos ambos por la muerte de Francisca Cadenas, ingresarán de manera provisional en prisión tras haber declarado esta tarde en los juzgados de Villafranca de los Barros, según avanza Canal Extremadura.
Ambos han respondido únicamente a las preguntas de sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín, en una declaración de aproximadamente una hora.
El viernes, el hermano menor, Julián confesó el crimen de Francisca y exculpó a su hermano, Lolo, que aquella noche, en el momento de la desaparición, estaba en el Hospital de Mérida.
"Gracias a Donald Trump, Pedro Sánchez quiere presentarse como un mirlo blanco y salvar mañana los muebles en las elecciones de Castilla y León"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h