Prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Con gritos de "asesinos, asesinos" han sido recibidos esta mañana los dos hermanos detenidos por la desaparición en 2017 de su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz)

Los hermanos González, detenidos ambos por la muerte de Francisca Cadenas, ingresarán de manera provisional en prisión tras haber declarado esta tarde en los juzgados de Villafranca de los Barros, según avanza Canal Extremadura.

Ambos han respondido únicamente a las preguntas de sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín, en una declaración de aproximadamente una hora.

El viernes, el hermano menor, Julián confesó el crimen de Francisca y exculpó a su hermano, Lolo, que aquella noche, en el momento de la desaparición, estaba en el Hospital de Mérida.