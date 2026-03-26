Alimentaria cierra su 50ª edición con un récord histórico de visitantes y negocio

La 50ª edición de Alimentaria – Hostelco ha cerrado sus puertas en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona con un éxito rotundo y cifras que marcan un nuevo hito en su historia. El salón ha registrado un total de 109.600 visitantes, lo que supone un crecimiento del 1,6% respecto a la edición anterior y establece un máximo histórico de asistencia. Este logro consolida al evento como la plataforma líder para la industria de la alimentación, bebidas y servicios de hostelería a nivel internacional.

Una edición de récord en internacionalización

Uno de los datos más destacados de esta edición ha sido su carácter marcadamente internacional. Un 25% de los asistentes procedían de fuera de España, con un total de 120 países representados. Desde la organización han subrayado la fuerte presencia de profesionales de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, lo que demuestra el poder de convocatoria global del salón. Además, la feria ha contado con la participación de 1.200 empresas expositoras de 70 países, convirtiendo a Barcelona en el epicentro mundial del sector durante cuatro días.

El presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, ha valorado muy positivamente los resultados, calificando la feria como “un gran éxito”. En sus declaraciones, Llorens ha destacado que esta ha sido “la más internacional de la historia”, un hecho que se refleja no solo en el número de visitantes foráneos, sino también en la diversidad de los expositores. La satisfacción entre los organizadores es palpable, al haberse superado todas las expectativas.

Ha sido un gran éxito"

Llorens también ha querido enfatizar que los récords se han batido en múltiples categorías, consolidando esta edición como un evento sin precedentes. “Es récord de todo, es récord de metros cuadrados, de expositores, de visitantes”, ha afirmado, mostrando su orgullo por las cifras alcanzadas. Este crecimiento generalizado en todos los indicadores clave demuestra la fortaleza y la relevancia que Alimentaria & Hostelco tienen para el conjunto de la industria a nivel global.

Motor de negocio y crecimiento económico

Más allá de las cifras de asistencia, el salón ha vuelto a demostrar su capacidad para generar oportunidades de negocio reales. Durante los cuatro días de feria se han celebrado más de 14.500 reuniones de negocio programadas. Estos encuentros han puesto en contacto a las firmas participantes con más de 2.700 compradores e importadores estratégicos, invitados por la organización para dinamizar el comercio y abrir nuevos mercados.

Stand promocional de la Alimentaria

El impacto económico de esta edición ha estado a la altura de las previsiones, situándose en torno a los 180 millones de euros. Esta cifra confirma el papel de Alimentaria como uno de los eventos más importantes para la economía de Barcelona y su área metropolitana, generando una actividad significativa en sectores como la hostelería, el transporte y el turismo de negocios. El éxito del salón repercute directamente en la ciudad, consolidando su posición como un destino de referencia para grandes eventos internacionales.

El presidente de Hostelco, Pere Taberner, también ha compartido el optimismo general, asegurando que “las cifras para nosotros son espectaculares”. Sus palabras reflejan el sentir de un sector, el del equipamiento hostelero, que ha encontrado en la feria una plataforma idónea para presentar sus innovaciones y establecer contactos comerciales de alto valor. La sinergia entre Alimentaria y Hostelco se ha revelado, una vez más, como una fórmula de éxito.

Las cifras para nosotros son espectaculares"

Consolidación y futuro del sector

La celebración de la 50ª edición no ha sido solo un festejo, sino la confirmación del dinamismo y la capacidad de resiliencia de la industria agroalimentaria y hostelera española. El evento ha servido como un escaparate para las últimas tendencias, desde la sostenibilidad y la innovación tecnológica hasta los nuevos hábitos de consumo. Los pasillos del recinto de Gran Via han sido un hervidero de actividad, donde se han forjado alianzas y se han debatido los retos y oportunidades que marcarán el futuro del sector.

Este éxito histórico refuerza el liderazgo de Alimentaria & Hostelco en el circuito ferial europeo y mundial. La capacidad de la organización para atraer a profesionales de alto nivel y generar un entorno propicio para los negocios es una de las claves de su longevidad y pertinencia. Con la vista puesta en la próxima edición, el sector ya celebra los resultados de un evento que ha superado todas las expectativas y que impulsa a la industria española hacia nuevos horizontes de crecimiento y expansión internacional. La feria se despide hasta su próxima cita, dejando un legado de optimismo, negocio y contactos que perdurará en el tiempo.