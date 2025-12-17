El PP de Extremadura desmiente las informaciones sobre los familiares de Guardiola y deja abierta la posibilidad a tomar medidas judiciales

(Foto de ARCHIVO)El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel BautistaREMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE EXTREMADURAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma27/10/2025

El secretario general del PP de Extremadura y cabeza de lista por Badajoz a las elecciones extremeñas, Abel Bautista, ha asegurado que el marido de la presidenta de la Junta, María Guardiola, "se pagó su viaje a Japón" y que ésta se reserva el derecho a interponer una querella por un delito de injurias y calumnias.

Bautista ha asegurado que dicho viaje que realizó la presidenta de la Junta es un "viaje oficial" del que el Ejecutivo regional tiene "toda la documentación", que, además, ha sido aportada a la Asamblea de Extremadura.

Por ello, ha insistido, la administración autonómica se hizo cargo de los gastos de la comitiva oficial, de la que, como ha precisado, no formaba parte el esposo de la presidenta. "El marido no formaba parte ni de la delegación de la Junta de Extremadura, ni del viaje oficial, el marido no viajaba de manera oficial con la Junta de Extremadura, se pagó su viaje, se pagó sus gastos", ha dicho.

En esta línea, Bautista ha incidido en que "cualquiera puede ir con la presidenta de la Junta", siempre y cuando esa persona "se pague sus gastos, se pague su hotel, se pague su comida y, por tanto, no tenga que ver nada con los gastos que asume la Junta de Extremadura".

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por una información publicada por 'ElPlural' y sobre la que el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado a Guardiola que aclare su veracidad o no.

ENTIENDE QUE HAY "MUCHA DESESPERACIÓN"

El 'popular' ha considerado que "aquí no hay nada" y ha añadido que entiende que haya "mucha desesperación" a escasos días de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

"Entiendo que algunos estén muy preocupados y muy nerviosos por lo que pueda pasar el domingo, más aún porque alguno se juega su futuro personal, del que depende también su futuro judicial y, por tanto, entiendo que estén nerviosos, pero esto tiene un límite", ha aseverado.

De esta forma, ha abogado por respetar al marido de la presidenta, quien "no ha aparecido nunca, para nada", y ha apuntado que podría ser un posible delito de injurias y calumnias y que, por tanto, la presidenta se reserva el derecho a interponer una querella al estar "injuriando y calumniando a un señor que se ha pagado sus gastos, que se ha pagado su viaje y que acompaña a su mujer".

De igual modo, ha incidido en que se está acusando a una persona "absolutamente sin pruebas, sin contrastación y sin nada", para lo que ha puesto el ejemplo de que un medio de comunicación este pasado martes pidió una serie de documentación relativa al viaje a Japón y que, tras recibirla, desechó la idea de publicar la información porque "estaba todo en orden y el marido de la presidenta se había pagado de su bolsillo todos los gastos".

Por ello, ha pedido "un poquito de cordura" y respetar a aquellas personas que no forman parte de la vida pública porque, de lo contrario, "esto se va a hacer irrespirable para todos aquellos que no quieren formar parte de este circo, porque esto se está convirtiendo en un circo".

Así, aunque ha señalado que debe haber "transparencia", "pulcritud" y un "sentido de la responsabilidad absoluto" por parte de los cargos públicos, esto "no puede manchar" a las familias cuando, además, "se demuestra que hasta el último céntimo se ha pagado por parte suya, de su bolsillo para ir".

"El marido acompaña a la presidenta y además a mí me parece correcto que quiera pasar tiempo libre porque ya bastante se sacrifica la presidenta de no estar con sus hijos, con su familia, como para no poder ir el marido, pagándose su viaje de su bolsillo, a un viaje con la mujer", ha apuntado.

También ha criticado que se "pretenda jugar al empate con casos que no tienen absolutamente nada que ver", por lo que ha vuelto a pedir "cordura" y que en los últimos días de campaña no se embarre "ante la desesperación de algunos por su situación personal y su situación judicial".

Por otro lado, y sobre otra información de 'ElPlural' acerca de que el chófer de Guardiola estaría "condenado por violencia de género contra su expareja y figura en el sistema VioGén", Bautista ha dicho que éste es un hecho que la presidenta de la Junta "no conoce".

"No sabemos tampoco si es verdad. En este momento se está indagando esta cuestión para comprobar si es verdad o no es verdad. Y, por tanto, si fuera verdad, que insisto que no lo sabemos, será cesado inminentemente en el día de hoy. No habrá más opción", ha asegurado de forma tajante.

En esta línea, el 'popular' ha dicho que en su partido "ni se oculta, ni se meten los cajones, ni se archivan las denuncias, ni ningún tipo de cuestión", ya que cuando se detecta una situación de este tipo "se cesa fulminantemente, sea quien sea la persona".

En otro orden de asuntos y preguntado por informaciones periodísticas sobre una denuncia contra el número tres de Vox por Cáceres Álvaro Sánchez-Ocaña Vara por presuntamente falsear una firma en su declaración de bienes de la Asamblea, Bautista ha dicho que, "si eso es así", sería un hecho "muy grave", ya que se estaría hablando de un "presunto delito de falsedad en documento público".

Así, ha expuesto que, mientras Vox viene sosteniendo en la última semana que es un partido "absolutamente limpio", se le "acumulan los escándalos", ahora, ha apuntado, con una cuestión que "afecta a un diputado que presenta unos documentos públicos presuntamente con una firma falsificada de la mujer".

"Al final esto no deja de ser una caricatura de lo que pretende Vox con las mujeres, que es que estén tuteladas, que estén bajo el paraguas y que estén bajo las directrices de lo que digan los machotes", ha dicho, al tiempo que ha recordado que la mujer tiene firma en España desde el año 1975.

"Si eso es así, si eso se confirma, evidentemente es muy grave. Estaríamos hablando de un presunto delito de falsedad en documento público. Por tanto, esa limpieza, la que Vox ha presumido durante toda esta campaña electoral, intentando equiparar los casos de corrupción del Partido Socialista y lo que significa el sanchismo con la candidata del Partido Popular y con cuestiones que ni se sostienen, ni se corresponden con la realidad, simplemente por venir aquí a Extremadura a embarrar la política, ahora resulta que no, que afectan a su partido", ha asegurado, al tiempo que ha pedido explicaciones.