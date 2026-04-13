Paula León, la futbolista extremeña que ha conseguido el ascenso con el Alavés

La energía de IBERDOEX te trae la historia de Paula León, la futbolista extremeña que este pasado fin de semana ha sido protagonista del ascenso del Deportivo Alavés a Primera División. Las 'Gloriosas' firman su segundo ascenso en cinco años tras una temporada marcada por la ambición y la constancia.

El sacrificio detrás del éxito

Para la jugadora, el momento de la victoria ha traído consigo una mezcla de emociones y recuerdos. En sus propias palabras, por su cabeza pasaron "los trayectos de mis padres cuando me llevaban de pequeña a Cáceres y a Badajoz a esos entrenamientos, también a todas mis amigas que me han apoyado siempre". Un camino que, como ella misma reconoce, "ha sido bastante bastante complicado" debido a las lesiones.

Con una trayectoria muy ligada a Extremadura, habiendo pasado por el Santa Teresa y el Badajoz, su llegada al Alavés este verano como cedida ha supuesto un gran paso. Asegura que ha evolucionado "mucho, mentalmente" gracias a las lesiones, que la han hecho "muy resiliente a la hora de afrontar, pues, los nuevos retos, nuevos nuevos sacrificios" que la han llevado a su situación actual.

Mi tierra es para mí lo es todo" Paula León Futbolista

Mirando hacia el futuro

Al ser preguntada por la situación del fútbol femenino, Paula León considera que, aunque "ha evolucionado bastante", todavía se encuentra en "fase de cambio". Destaca las mejoras en salarios y medios, con equipos más profesionalizados que cuentan con "muchos más preparadores físicos, más médicos, más gente más especializada", pero insiste en que todavía siguen "luchando mucho para para que eso vaya más".

Seguir dando saltos, llegar a primera división y ser más reconocida" Paula León Futbolist

En el plano personal y con el ascenso ya conseguido, sus objetivos son claros. La futbolista pacense aspira a "seguir dando saltos, llegar a primera división y ser, a sentarme ya más en primera división, y ser más reconocida", demostrando la misma ambición que ha llevado a su equipo de vuelta a la élite del fútbol femenino español.