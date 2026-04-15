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Miles de personas en Almería buscan en el consulado de Marruecos papeles para la regularización

El proceso permitirá aflorar la economía sumergida y cubrir la demanda de mano de obra en sectores clave como la agricultura o el transporte

14/04/2026 Personas guardan cola a las puertas del Consulado de Marruecos en Almería.POLITICA
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Subdelegado en Almería, José María Martín.

Redacción COPE Almería

Almería - Publicado el

2 min lectura0:26 min escucha

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo proceso extraordinario de regularización de personas en situación administrativa de irregularidad. La medida ha sido calificada como "una buena noticia" y está destinada a las personas que ya están viviendo aquí con nosotros. El objetivo principal es permitirles "ejercer sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones", como tener un contrato laboral. Así lo ha trasladado el subdelegado en Almería, José María Martín.

La regularización no solo responde a una petición de organizaciones de tipo social y entidades que trabajan con colectivos vulnerables, sino que también cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal. Además, busca dar respuesta a las necesidades del tejido productivo del país.

Sectores clave y mano de obra

Ámbitos como el transporte, la agricultura o la construcción "precisan de mano de obra" que, en muchas ocasiones, no encuentran, señala el subdelegado. Este proceso permitirá que las personas en situación irregular puedan incorporarse plenamente a una actividad laboral con todos sus derechos y deberes.

Un proceso digital y con cita previa

El Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, ya que el procedimiento será muy distinto a los anteriores. La mayoría de los trámites administrativos se realizarán de manera telemática, por lo que "no va a ser necesario" acudir presencialmente para crear colas en las oficinas de la administración.

Aunque se habilitarán puntos de presentación presencial, previsiblemente en Almería capital, será imprescindible solicitar cita previa. Toda la información detallada se publicará una vez que el decreto aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que se espera para mañana.

Información solo por canales oficiales

El Ejecutivo ha pedido prudencia y esperar a la publicación oficial del texto, ya que el borrador original ha podido sufrir modificaciones a propuesta del Consejo de Estado. Por ello, han insistido en la importancia de obtener la información a través de los canales oficiales.

Se habilitará la página web del ministerio y una guía de preguntas y respuestas para evitar la propagación de noticias falsas. Las redes sociales, advierten, "son un caldo de cultivo de bulos, de desinformación y de cuestiones que al final va en perjuicio de todos".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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