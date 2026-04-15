La Guardia Civil retomará la búsqueda de los restos del anciano desaparecido en 2023 en Abadín (Lugo) tras confesar un vecino que lo mató

Fuentes próximas a la investigación confirmaron a COPE Lugo que el sospechoso acabó finalmente por confesar que había matado accidentalmente a su vecino

La Guardia Civil retomará este miércoles la búsqueda de los restos de Enrique Bolívar Díaz, en octogenario de Abadín que desapareció sin dejar rastro en septiembre de 2023 en el barrio de Fontepresa, después de uno de sus vecinos, Javier Montero, de 41 años, hubiese confesado en las últimas horas que lo atropelló de manera accidental y trató de deshacerse del cadáver en un pinar de la misma parroquia de Quende.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, el principal sospechoso del homicidio del anciano y de ocultar su cadáver, que en este momento cumple condena por otra causa en la prisión de Bonxe, incluso informó a los responsables del caso de la zona en la que habría ocultado el cuerpo, pero después de buscarlo durante horas, agentes de la Guardia Civil y forenses no hallaron los restos del octogenario.

este miércoles se retomará la búsqueda

Se baraja la hipótesis de que el cadáver del anciano pudiese haber sido movido por depredadores, por lo que está previsto que la búsqueda se retome a lo largo del día de hoy en la finca indicada por el autor confeso de la muerte de Enrique Bolívar en la reconstrucción de los hechos que tuvo lugar este martes, en presencia de la jueza de Mondoñedo que se ha hecho cargo de la causa.

Algunos indicios apuntaron desde el principio al autor confeso de la muerte del anciano como sospechoso. Probablemente, el más llamativo fue que su vehículo apareciese calcinado a unos cuarenta kilómetros, en un gasolinera abandonada de Ribadeo, apenas unas horas después de la desaparición de Enrique Bolívar, del que nada más se supo, a pesar de las batidas realizadas durante días para dar con él.