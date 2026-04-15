Las VI Olimpiadas Nacionales de la FESD ponen a Motril en el mapa de España

Un estadio municipal de atletismo ‘Emilio Hidalgo Pérez’ a reventar en sus gradas acogió la inauguración oficial de las VI Olimpiadas Nacionales de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), un evento que reúne a alumnado y profesorado de los distintos centros educativos que la Fundación tiene repartidos por toda España. El evento, que finalizará el próximo viernes 14 de abril, congrega a 2.000 alumnos y alumnas, junto a sus profesores y numerosos familiares.

Hay que recordar que la Fundación Educativa Santo Domingo de la Familia Dominicana (dominicos/dominicas), dispone de 38 colegios en el territorio nacional en diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra) y en 29 localidades, uno de ellos en Motril, el colegio Santo Rosario FESD.

Durante cuatro jornadas, estudiantes de categorías alevín, infantil y cadete, a partir de los diez años, participarán en distintas disciplinas deportivas como fútbol 7, baloncesto, balonmano, voleibol 4x4, atletismo, natación y ajedrez, además de asistir a exhibiciones de gimnasia rítmica y artística. Las competiciones se desarrollarán en varias instalaciones deportivas municipales de Motril, entre ellas el pabellón municipal ‘Emilio Antúnez’, el pabellón municipal de Deportes, los campos de fútbol municipales y el complejo de piscinas ‘José Vinuesa Tentor’, que acogerá las pruebas de natación.