María Guardiola: "Mi palabra vale menos que los extremeños"

María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo han anunciado en rueda de prensa los detalles de su acuerdo programático que convertirá a la popular la próxima presidenta de la Junta y dará a Vox competencias de gobierno con la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Más allá de profundizar en ese acuerdo, del que te hemos dado cuenta en Cope desde primera hora, la líder de los populares en Extremadura ha sido cuestionada por sus cambios de postura, ante los que se ha defendido: "El valor de mi palabra vale mucho menos que el interés de los extremeños, prefiero frustrarme yo...".

Guardiola asegura que este acuerdo se ha fraguado en Extremadura y no en Madrid: "he tenido un profundo proceso de reflexión y he recordado por qué empecé este camino, Extremadura está por encima de todo". Tanto Guardiola como Pelayo Gordillo han confirmado que la violencia machista no está en el acuerdo: "hemos apostado por lo que nos une".

[EN AMPLIACIÓN]