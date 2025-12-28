La fe y el compromiso social marcan el final del Año Santo en Valladolid

La Archidiócesis de Valladolid clausura este domingo 28 de diciembre el Año Santo ‘Peregrinos de Esperanza’ con una Eucaristía jubilar en la Catedral a las seis de la tarde. La ceremonia, que pondrá fin a un año de celebraciones, estará presidida por el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, y será retransmitida por el canal de YouTube de la Archidiócesis.

Un jubileo con gran respuesta

El vicario general, Jesús Fernández Lubiano, ha celebrado que los fieles “han respondido” activamente durante todo el Jubileo, participando en celebraciones que ha valorado “muy positivamente”. Eventos como la apertura del Año Santo en la Basílica de la Gran Promesa, la Jornada del Enfermo en el Hospital Benito Menni o el Jubileo Diocesano de la Educación, que congregó a 700 alumnos y profesores, han marcado este tiempo.

Además de los actos diocesanos, las peregrinaciones a Roma y el Vaticano han sido una parte fundamental del Jubileo. Fernández Lubiano ha destacado como especialmente “significativa” la peregrinación que llevó a más de 800 jóvenes vallisoletanos a participar en el Jubileo de los Jóvenes, donde tuvieron su primer encuentro con el nuevo Papa, León XIV.

El compromiso contra la trata

El Año Santo ‘Peregrinos de Esperanza’ no solo ha tenido una dimensión espiritual, sino también social. La Archidiócesis se adhirió a un proyecto de la Conferencia Episcopal Española para sensibilizar sobre el drama de la trata de personas, la explotación sexual y laboral, una realidad “muy desconocida” a pesar de su gravedad, según los organizadores.

Para ello, se creó una comisión que ha contado con la colaboración de congregaciones como las Adoratrices y las Oblatas, y entidades como Cáritas Diocesana y Red Íncola. Durante este tiempo se han impartido 10 talleres de sensibilización en parroquias y centros diocesanos para visibilizar esta lacra social.

Como Iglesia, estamos llamados a estar con los vulnerables y a denunciar las injusticias" José Colinas Sacerdote

José Colinas, sacerdote y miembro de la comisión, ha subrayado el deber de la Iglesia en esta materia: “Como Iglesia, estamos llamados a estar con los vulnerables y a denunciar las injusticias”. Este compromiso, asegura, no termina con el Jubileo y la comisión ya tiene previstas nuevas acciones para 2026, que será un nuevo año jubilar en la diócesis por el centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.