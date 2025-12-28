Se buscan dermatólogos en Galicia para tratar a personas con albinismo en Mozambique

Tiene tan solo 22 años pero la joven gallega Cata Lavandeira, acaba de regresar de su séptimo viaje a Mozambique donde desarrolla una de las acciones médicas que la ONG África Directo lleva a cabo en ese país lusófono al sureste del continente.

Concretamente el program que se encarga de atender a los albinos en un país donde apenas existen profesionales en dermatología, por lo que en su regreso a España y a Galicia, Cata busca personal y profesionales que la acompañen en el próximo viaje de octubre de 2026 para atender a las personas con albinismo, una condición genética de alta prevalencia en el país africano, que deriva con frecuencia en graves dolencias como tumores y cáncer.

Una carrera contra el cáncer de piel

A diferencia de Europa, donde se estima que nace una persona con albinismo por cada 17.000, en Mozambique la cifra es de una por cada 3.000. Esta alta incidencia, sumada a la intensa exposición solar, provoca que el cáncer de piel sea una enfermedad común y mortal. Según explica Lavandeira, "la esperanza de vida no llega a los 40 años" para las personas con albinismo en el país si no reciben tratamiento.

Cedida Imagen de la colaboradora gallega con tres de los beneficiados por el programa

La situación se agrava por la precaria asistencia sanitaria especializada. Con una población que alcanzará los 36 millones de habitantes en 2025, Mozambique solo cuenta con 17 dermatólogos, la mayoría concentrados en la capital, Maputo. "De la mitad del país para arriba, no haya ningún tipo de asistencia especializada en dermatología", lamenta la coordinadora.

Estamos hablando de niños de 11 años con tumores que si no se intervienen, pueden fallecer antes de cumplir los 18" Cata Lavandeira, voluntaria de la ONG África Directo

Esta falta de recursos tiene consecuencias dramáticas, especialmente en las zonas más rurales y pobres del norte, donde el acceso a la sanidad es casi nulo. Cata Lavandeira subraya la gravedad del problema con casos devastadores: "Estamos hablando de niños de 11 años con tumores que si no se intervienen, pueden hacer que fallezcan antes de cumplir los 18".

Llamamiento para la campaña de 2026

Para hacer frente a esta crisis, África Directo prepara la que será su "campaña más grande hasta la fecha" en octubre de 2026. Por ello, Cata Lavandeira hace un llamamiento directo: "Personalmente, hago un llamamiento a, especialmente, dermatólogos, cirujanos maxilofaciales y oftalmólogos". El objetivo es formar un equipo que pueda cubrir las necesidades del norte del país.

La misión, de dos semanas de duración, se presenta como una experiencia "muy intensa, pero muy gratificante". Aunque el equipo de voluntarios de la ONG trabaja de forma desinteresada, cuentan con el apoyo de un "equipo local maravilloso que guía, acompaña y hace todo el seguimiento". El norte del país es la prioridad, ya que, como explica Lavandeira, "es una zona dura donde realmente se ven historias muy difíciles, pero también es donde hay más necesidad".

Cedida Cata Lavandeira en uno de las acciones en Mozambique

La prevención como clave

Además de las intervenciones quirúrgicas, una parte fundamental del proyecto es la prevención. Lavandeira insiste en que "el cáncer de piel en personas con albinismo se puede prevenir". La distribución gratuita de cremas de fotoprotección y las charlas de sensibilización son cruciales. "Una persona con albinismo en España tiene una esperanza de vida normal, y en Mozambique también se podría conseguir con la prevención adecuada", afirma.

Para lo que todo sirve, incluso canciones improvisadas con las que los más pequeños aprenden los pasos que tienen que dar para prtegerse de su principal enemigo, como es el sol.

La joven, que comenzó su voluntariado con 19 años mientras estudiaba Matemáticas, no duda en asegurar que "lo que estamos haciendo sirve de mucho". De hecho, el resultado de este trabajo se refleja en los niños que ha visto crecer sin desarrollar tumores gracias a la labor de la ONG.

Pero queda ahora el reto de atender una amplia zona al norte del país por lo que los interesados en colaborar pueden contactar a través de la web de África Directo o del perfil en redes sociales de Cata Lavandeira.