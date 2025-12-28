Comienza el año nuevo echándote unas risas: regresa 'Zaragoza Comedy' con los mejores humoristas

La capital aragonesa se prepara para una nueva temporada de risas con la 17ª edición del festival Zaragoza Comedy. El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su entusiasmo por colaborar un año más con una cita que se extenderá durante seis meses y que traerá a la ciudad a grandes figuras del humor nacional y local, con el humorista Berto Romero como uno de los platos fuertes.

Un festival consolidado en la ciudad

Desde el consistorio han destacado la longevidad y calidad de un festival que ocupa diversos espacios emblemáticos como el Auditorio, el Teatro Principal, los centros cívicos y el Teatro del Mercado. Según una representante del ayuntamiento, es una colaboración "muy especial" que ofrece una programación "supervariada". Además, ha animado al público a adquirir sus entradas, que ya están a la venta, como posible regalo para las próximas navidades.

'Palabras Mayores', el show más personal de Berto Romero

Berto Romero presenta su nuevo espectáculo, 'Palabras Mayores', que él mismo describe como una continuación de su anterior show, 'Imbécil', pero con un enfoque muy diferente. Aunque mantiene elementos interactivos y un gran apoyo de pantallas, que según el humorista son "más elaboradas, más divertidas", ha decidido romper con la estructura temática y teatral de sus anteriores trabajos.

Una de las novedades son unos fragmentos que el propio Romero ha bautizado como “esto no viene a cuento”. En ellos, se permite "el lujo de contar cosas que no tienen nada que ver con el show", abarcando temas tan dispares como su perra, la playa o las farmacias. Este segmento, que cambia cada día, le permite al artista no aburrirse y mantener la frescura en cada función.

La interacción con el público es otro de los pilares del espectáculo, para la que Romero utiliza un “bastón micro” con el que lanza preguntas a los asistentes sobre temas como si "prefieren entierro o incineración" o si tienen miedo de que "la IA le robe su trabajo". A pesar de estos momentos de improvisación, el humorista subraya que sus espectáculos están muy guionizados.

El show se centra en el mundo de las opiniones y en por qué permitimos que las palabras de los demás nos afecten. El mensaje fundamental, en palabras de Romero, es que "no podemos permitir que el mundo nos cambie a nosotros y nos cambie nuestra forma de verlo y de hacer las cosas que queremos". El objetivo es evitar que la negatividad de las redes sociales llegue a "modificar nuestra conducta".

El éxito de 'Palabrerío Ibérico'

Preguntado sobre un posible nuevo libro, el cómico ha recordado el origen de su obra anterior, 'Palabrerío Ibérico'. El libro nació de la interacción con el público en un show anterior, donde les preguntaba por su palabra favorita, lo que le llevó a crear un pequeño diccionario con términos de todas las provincias de España, incluyendo Zaragoza.

Para solventar el problema de las palabras que faltan, Romero y su equipo crearon la web palabrerioiberico.com, donde cualquier persona puede añadir su término favorito de su provincia. De momento, el humorista ha afirmado que no tiene previsto un nuevo libro sobre este espectáculo, ya que prefiere disfrutar del éxito de su diccionario, que tantas "alegrías" le está dando.