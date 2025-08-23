La lección de humildad de un bombero alemán destinado en nuestro país que está dando la vuelta a España: "Estamos entrenados para esto"

Los incendios en nuestro país siguen haciendo estragos en muchos puntos de la península, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Precisamente, en esta última comunidad autónoma, el incendio que se había originado en Jarilla (Cáceres), puede darse por estabilizado tras haber arrasado unas 17 mil hectáreas en apenas once días.

En medio de la lucha incansable por parte de los servicios de emergencia, la solidaridad de los equipos de extinción ha llegado a otros países, como Alemania, donde un bombero que fue destinado a España para ayudar, ha conseguido conmover a miles de personas tras sus declaraciones.

La gratitud más sincera de Pascal

Canal Extremadura, (@cextremadura), el medio público de comunicación de la comunidad autónoma, ha publicado una entrevista en TikTok a Pascal, para que hiciera un pequeño repaso de cómo ha vivido esos días tan intensos. En el vídeo, responde a una serie de preguntas sobre su labor en España y sus palabras, tan sencillas como directas, han reflejado su compromiso, independientemente de su nacionalidad.

El bombero alemán se siente satisfecho por el gran trabajo que han realizado y ha explicado que “siguen buscando puntos calientes en áreas quemadas”, para que no haya reactivaciones y “podamos apoyar a los demás equipos que trabajan en los incendios”. Pascal concluyó la entrevista destacando que su equipo está entrenado para este tipo de situaciones, y “estamos contentos de apoyar a España en un momento tan crítico”.

Un sentimiento colectivo

Precisamente, esta última frase es la que ha provocado una ola de reacciones por parte de los usuarios con mensajes de agradecimiento: “España os da las gracias”. El vídeo no tardó en viralizarse y supera ya las 70 mil visualizaciones, con cientos de comentarios expresando una profunda gratitud por la ayuda recibida: “Gracias Alemania por apoyar a España”.

EFE / Eduardo Palomo Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

La extinción del incendio de Jarilla pasará de la situación operativa 1 a cero en las próximas horas, en el caso de que no se produjeran circunstancias que modifiquen la buena evolución del incendio. La labor de bomberos y voluntarios en este fuego destaca la solidaridad internacional que ha tenido un país de Europa Occidental como Alemania.