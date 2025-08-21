El incendio de Jarilla puede "darse por consolidado": solo falta consolidar dos kilómetros de perímetro

El fuego originado en Jarilla (Cáceres), que ha afectado ya a 16.800 hectáreas de terreno, se encuentra a tan sólo dos kilómetros de la consolidación de su perímetro, en concreto en la parte noreste de Hervás (donde se trabajará todo el día con medios aéreos y terrestres).

De este modo lo ha comunicado esta mañana la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha considerado esta circunstancia como una "magnífica noticia", y ha añadido que esto podría llevar --a falta de su confirmación-- a que el fuego pudiera darse por consolidado en su perímetro en esta jornada.

En declaraciones a los medios tras la reunión esta mañana del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura, en La Granja (Cáceres), la jefa del Ejecutivo regional ha destacado así que tras 10 días de trabajos contra el incendio, que cuenta con un perímetro de 165 kilómetros, la fase de "ataque" contra el fuego que se lleva realizando varios días --después de la defensa inicial-- "está dando sus frutos".

"Llevamos 10 días en este incendio y en los últimos dos días ya hemos empezado a decir que pasamos a defendernos del incendio a atacar el incendio, y hoy por fin el tercer día podemos decir que ese ataque está dando sus frutos", ha espetado en declaraciones a los medios.

Así, "quedan dos kilómetros exclusivamente para poder consolidar el incendio" en la parte noreste de Hervás, donde se va a trabajar todo el día con medios aéreos y terrestres, ha incidido Guardiola, quien se ha mostrado "convencida" de que "con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir".

"Esta tarde cuando celebremos el Cecopi de las 20,30 me encantaría poder dar buenas noticias al respecto, pero creo que esto ya lo son, que queden sólo dos kilómetros de consolidación de perímetro yo creo que es una magnífica noticia", ha remarcado.