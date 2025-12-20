COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Guardiola vive la jornada de reflexión en Cáceres rodeada de amigos y con una ofrenda a la Virgen de la Montaña

La candidata popular encara, en la capital cacereña, las horas previas a los comicios

María Guariola, en su jornada de reflexión

María Guariola, en su jornada de reflexión

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha comenzado este sábado la jornada de reflexión antes de los comicios del 21D realizando, acompañada de su familia, una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña en su santuario ubicado en la ciudad de Cáceres.

Tras visitar este lugar que, según señala su partido, "significa mucho para ella", Guardiola tendrá una comida con amigos en la capital cacereña, donde pasará el día.

Cabe señalar que la candidata 'popular' a la reelección ha dado las gracias a todas las personas que la han "acompañado, escuchado y transmitido" su "cariño" en esta campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre.

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking