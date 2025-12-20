Guardiola vive la jornada de reflexión en Cáceres rodeada de amigos y con una ofrenda a la Virgen de la Montaña
La candidata popular encara, en la capital cacereña, las horas previas a los comicios
Adrián García Durán
Badajoz - Publicado el
1 min lectura
La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha comenzado este sábado la jornada de reflexión antes de los comicios del 21D realizando, acompañada de su familia, una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña en su santuario ubicado en la ciudad de Cáceres.
Tras visitar este lugar que, según señala su partido, "significa mucho para ella", Guardiola tendrá una comida con amigos en la capital cacereña, donde pasará el día.
Cabe señalar que la candidata 'popular' a la reelección ha dado las gracias a todas las personas que la han "acompañado, escuchado y transmitido" su "cariño" en esta campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre.
Temas relacionados
"La Audiencia provincial respalda a Peinado: Begoña empleaba Moncloa para su negocio"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h