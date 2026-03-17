El Colegio Mayor Santa Cruz la Real de Granada celebra su Semana Cultural con un intenso programa de actividades

El Colegio Mayor Santa Cruz la Real de Granada se viste de gala para celebrar su tradicional Semana Cultural Santo Tomás de Aquino, que tiene lugar del 16 al 21 de marzo. Durante estos días, el histórico centro se convierte en un hervidero de actividades que combinan lo académico y lo lúdico, afianzando los lazos de su comunidad.

Un programa repleto de actividades

La organización ha preparado un calendario de eventos muy completo. Según detalla María Ángeles Molina, del equipo directivo, la semana arrancó con una conferencia a cargo del padre Luzón. La agenda continúa con la grabación de un ensayo de la obra de teatro colegial y una conferencia con el catedrático Francisco Sánchez Montes sobre la historia de los colegios mayores en Granada.

El miércoles, el claustro del colegio, que el prior Antonio Hilario describe como "maravilloso", acogerá un concierto del Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada. El jueves estará dedicado al arte, con una ponencia sobre la actualidad del arte sacro en Granada a cargo del diseñador Pedro Palenciano Olivares. El viernes, como es tradición, los colegiales representarán su obra de teatro anual.

El broche de oro será el sábado, "el gran día", que comenzará con un desayuno con churros y chocolate, seguido de una misa y, por la tarde, el solemne acto académico de imposición de becas a los colegiales que finalizan su etapa.

Vivir y sentir el Colegio Mayor

Los nuevos colegiales viven esta semana con especial ilusión. Para Caterina, estudiante de primero de Derecho, la experiencia está siendo inmejorable: "Desde que he entrado me he sentido superarropada, superacogida por todos los colegiales, por la administración, y desde el primer momento me lo estoy pasando genial, el mejor año de mi vida".

Una opinión que comparten sus compañeros. Fernando, que cursa Ingeniería Informática, califica la vivencia como "una locura de experiencia" de la que no se arrepiente "en absoluto", mientras que Daniel, de Administración y Gestión de Empresas, considera que venir al colegio "ha sido la mejor elección que podría haber tomado". Los estudiantes destacan la gran calidad y variedad del programa cultural.

Un convento del siglo XV como hogar

El padre Antonio Larios, prior del convento, explica que el edificio tiene una profunda carga histórica. Fundado por los Reyes Católicos en 1492, el convento de Santa Cruz la Real se transformó en colegio mayor en 1968. Este entorno monumental es uno de los grandes atractivos para los residentes.

Los propios estudiantes reconocen el privilegio de vivir en un lugar con tanta personalidad, en contraste con "residencias más modernas y sin personalidad", como apunta Fernando. Caterina, por su parte, sigue la estela de su madre, quien también estudió en Granada y le animó a venir. "Básicamente me dijo que fueron sus mejores años y me dijo, 'tú tienes que ir a Granada 100 por 100', y pues aquí estoy", confiesa.