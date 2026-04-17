Extremadura amplía el plazo para solicitar las ayudas de la PAC hasta el 31 de mayo por las lluvias

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución que amplía el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC del 15 al 31 de mayo. La Junta ha tomado esta decisión al considerar el exceso de lluvias invernales como causa de fuerza mayor y circunstancias excepcionales.

Un respiro para el campo

La medida responde a las lluvias extraordinarias registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Estas precipitaciones han dificultado el laboreo y la siembra y han ralentizado la captura de solicitudes por parte de las entidades colaboradoras.

Gracias a esta ampliación, no se aplicará la reducción del 1 % por día hábil de retraso a las solicitudes o documentación que se presenten hasta el 31 de mayo. El plazo ya había sido ampliado previamente hasta el 15 de mayo.

Ayudas afectadas por la medida

La prórroga afecta a un amplio abanico de ayudas, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la redistributiva complementaria, la complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras, los eco-regímenes, los pagos directos asociados a agricultores y ganaderos y las ayudas a zonas con limitaciones naturales, entre otras intervenciones del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.