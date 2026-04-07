El euríbor se dispara por la tensión en Oriente Medio y amenaza las hipotecas variables

La crisis en Oriente Medio no solo se está notando en el precio del petróleo o la energía. La incertidumbre internacional está generando nerviosismo en los mercados y podría provocar nuevas presiones sobre la inflación. En este contexto, el euríbor ha registrado la mayor subida en casi un año ante el miedo de que el Banco Central Europeo (BCE) tenga que volver a aumentar los tipos de interés.

Este escenario afecta principalmente a quienes tienen una hipoteca variable, que podrían empezar a pagar más cuando llegue la revisión anual de su préstamo. Para analizar la situación y saber qué se puede hacer, el gerente de Kimpoteca en Badajoz, David Kim, explica en COPE las claves.

Cómo afecta la inflación al euríbor

El experto, intermediario de crédito registrado en el Banco de España, señala que el conflicto actual "hará que suba el precio del petróleo, lo que conocemos como la inflación". Ante esta subida, la respuesta de los bancos centrales es subir el tipo de interés para enfriar la economía. Con un interés más alto, se pide menos dinero prestado, "la gente no compra tanto" y, como resultado, "el precio de la cosa baja".

A medio y largo plazo, la inflación no va a depender única y exclusivamente de esta guerra KIMPOTECAS

Aunque Kim prevé que a corto plazo suban tanto la inflación como los tipos de interés, considera que no va a tener un impacto tan grande. El motivo, según su análisis, es que "a medio y largo plazo, la inflación no va a depender única y exclusivamente de esta guerra".

Recomendaciones para hipotecados

Para quienes vayan a comprar una vivienda ahora, el gerente de Kimpoteca recomienda optar por "una hipoteca fija, si tiene un buen tipo, o bien una hipoteca mixta, que te ofrece unos fijos atractivos durante los primeros años".

Recomendaría mirar una subrogación, un cambio de hipoteca a otras entidades KIMPOTECAS

Si ya se tiene una hipoteca variable, la estrategia cambia. Para hipotecas de reciente constitución, de "hace 2, 3, 4, 5 años", el experto sí "recomendaría mirar una subrogación, un cambio de hipoteca a otras entidades donde me permitan un tipo fijo competitivo o un tipo mixto". En cambio, si la hipoteca ya ha superado la mitad de su vida, por el sistema de amortización francés, se puede estar "más tranquilo".