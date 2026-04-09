San Clemente rompe récords por su patrona: 123.100 euros en la subasta de las andas de la Virgen de Rus

San Clemente ha vuelto a vivir uno de sus días más intensos y emocionantes con la tradicional subasta de andas para portar a su patrona, la Virgen de Rus. Esta edición ha marcado un nuevo hito en la historia de la celebración, alcanzando una cifra récord de 123.100 euros. La jornada, que cada año congrega a miles de personas, refleja una devoción que se transmite de generación en generación y que va más allá de lo económico.

Carlos Arribas Escribano, el rematante de la cuadrilla ganadora de este año, ha descrito la experiencia como "un momento de mucho orgullo, mucha responsabilidad y un momento de mucha alegría". En sus propias palabras, es una sensación "indescriptible, es muy bonita" que, asegura, sienten todos los sanclementinos.

Una cuadrilla de 24 hermanos

La cuadrilla que ha ganado la puja está formada por 24 personas, a las que Arribas se refiere como "24 hermanos" durante los cuarenta días que dura este compromiso. El grupo se organiza en seis equipos de cuatro, que son los encargados de llevar las andas de la Virgen. Para ellos, asumir esta responsabilidad representa "un orgullo, una satisfacción y muchos nervios al principio", ha explicado el rematante.

Carlos Arribas Carlos Arribas, el rematante

Arribas ha subrayado la importancia del apoyo recibido para alcanzar este logro. "Es un momento único y que recordaré toda la vida, gracias sobre todo a mis 23 compañeros, a mi familia, porque son los que me han arropado, y sin ellos no podríamos haber conseguido esto", ha afirmado emocionado. "Es un sueño, la verdad", ha concluido.

La preparación para la romería

Con la vista puesta en la romería del próximo domingo, los miembros de la cuadrilla llevan meses preparándose para el exigente recorrido. Este incluye una procesión matutina de 9 kilómetros hasta el santuario de Rus y otros 9 de vuelta con la imagen. Por la noche, el reto continúa, ya que, según Arribas, "la Virgen de Rus con sus andas de gala pesa muchísimo".

Sin embargo, el esfuerzo físico queda en un segundo plano frente al fervor del momento. "La virgen siempre te está cuidando", ha expresado Arribas, convencido de que la devoción se impone al agotamiento. "El cansancio en este día tan especial, el cansancio ni lo notas", ha asegurado, definiendo la jornada como "el domingo más bonito del año" para muchos en San Clemente.