La provincia de Valladolid roza los 9.000 visitantes en sus centros turísticos durante una Semana Santa de récord

La provincia de Valladolid ha cerrado la Semana Santa con un balance que el diputado Moises Santana ha calificado de éxito, afirmando que "están de enhorabuena". En total, los centros turísticos gestionados por la Diputación y el Palacio Pimentel han sumado 8.516 visitantes, gracias a una oferta dotada de "mayor actividad, mayor programación" que consolida estos espacios como motores de atracción.

El vino y las familias, grandes protagonistas

El Museo Provincial del Vino, ubicado en Peñafiel, ha sido el centro más visitado con 2.966 turistas, reafirmando su papel como referente del enoturismo en Castilla y León. Le sigue de cerca el Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva, que con 2.867 visitantes se ha confirmado como una opción ideal para la conciliación familiar en vacaciones.

Cultura, naturaleza y patrimonio

El turismo de naturaleza ha mostrado su relevancia con las 727 personas que han visitado el Canal de Castilla y los 580 del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. A ellos se suman el Museo del Pan en Mayorga, con 454 visitas, y el restaurado Castillo de Fuensaldaña, que ha recibido a 363 personas.

El recorrido por la historia y la cultura lo completan el Museo de las Villas Romanas de Almenara de Adaja-Puras, con 317 visitas, y la Villa del Libro de Urueña, que ha acogido a 242 lectores y curiosos.

Un público nacional con presencia internacional

Finalmente, el Palacio Pimentel ha contribuido al éxito con 1.092 visitantes. La mayoría de los turistas han sido de Castilla y León, aunque se ha registrado una gran presencia de visitantes de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, además de turistas internacionales procedentes de Europa y América.