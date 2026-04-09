Yarek, en COPE: "Me he enamorado de Eindhoven y del PSV. El Valencia CF es el club de mi vida"

Yarek Gasiorowski (Polinyà de Xúquer, 2005) vive un momento dulce. Considerado uno de los grandes diamantes de la cantera del Valencia CF, donde permaneció durante 14 años, se ha proclamado campeón de la Eredivisie y de la Supercopa con el PSV Eindhoven. El joven central zurdo ha sido una pieza clave en el equipo neerlandés, con el que ha disputado la Champions League, un sueño que ha cumplido lejos de Mestalla. Su salida el pasado verano por 9,5 millones de euros más un 15% de una futura plusvalía marcó un antes y un después en su carrera, que ahora se revaloriza a pasos agigantados.

Siempre con su melena característica. La etapa de fútbol 11 la empezó siendo lateral zurdo, en una época que no fue fácil para él y generó dudas en el club. Porque en el camino de un futbolista a la élite no todo son rosas. Su conversión a central fue clave para dar saltos como una de las grandes promesas de Paterna. El fútbol europeo suspiraba por él y Peter Lim dijo que no a ofertas de 5 millones de euros cuando era todavía juvenil. Baraja le hizo debutar con el primer equipo en Mallorca en octubre de 2023 y en agosto de 2024 pasó a tener ficha de primera plantilla.

Pocas oportunidades, algunas en contextos difíciles. Especialmente en el ostracismo tras la llegada de Corberán. Yarek-Mosquera, Mosquera-Yarek. La pareja de centrales que todo el mundo en Paterna soñaba con ver muchos años en el Valencia CF. Una espinita clavada. Pero Corberán no lo veía este año y el club decidió venderlo.

Fue campeón de Europa Sub-19, juega en la Sub-21 y el próximo salto generacional invita a pensar en la Absoluta. Se acaba de proclamar campeón de Liga con el PSV, con el que ya levantó la Supercopa de los Países Bajos. Casi 1.700 minutos en 21 partidos en la Eredivisie. Nos dijo en COPE que soñaba jugar la Champions con el Valencia, pero lo ha hecho con el PSV. Titular en los siete partidos que ha estado disponible, con una contundente victoria ante el Liverpool en Anfield.

Ese niño que creció en Paterna ahora se hace mayor en Holanda. Según datos del CIES, el valor de un posible traspaso suyo rondaría los 40 millones de euros. Hoy nos ha atendido en Deportes COPE Valencia.

El valor de sentirse importante

Desde Eindhoven, el futbolista reflexiona sobre el gran salto que ha supuesto su llegada a los Países Bajos. Gasiorowski destaca la confianza que el club ha depositado en él desde el primer momento. "Sobre todo es el valor que te dan. Al final, cuando llegas, vas con las ganas de demostrar, y una vez vas conociendo más el club y ves la importancia que te dan, que te valoran, juegas muchos partidos, incluso Champions", explica. Para Yarek, esa confianza es la clave de su rendimiento.

Cuando tú te sientes valorado en un sitio es cuando te sale jugar, juegas sin presión, juegas tú mismo, como has jugado toda la vida" Yarek, en COPE Sobre la confianza en el PSV

Este respaldo le ha permitido mostrar su mejor versión en un entorno de máxima exigencia. "He notado que como jugador estoy aprendiendo muchísimo desde el primer día que llegué", afirma, destacando el ritmo de juego y la exigencia táctica del equipo. "Aquí el ritmo del balón es diferente, nuestro estilo es muy de hombre a hombre y tienes que estar siempre concentradísimo en el duelo, porque si no ganas tu duelo, has matado a todo el equipo", detalla sobre su crecimiento.

SU SALIDA DEL VALENCIA CF

La marcha de Yarek del Valencia CF fue un proceso "muy rápido". "Ese día yo tenía doble sesión y por la mañana estaba entrenando con el club normal. A mediodía me dicen: 'Hazte la maleta que esta tarde nos vamos'. Es como un shock de 'voy a cambiar mi vida entera'", recuerda el canterano. A pesar de la felicidad que vive en su nuevo destino, no oculta sus sentimientos encontrados por dejar el que considera el club de su vida.

Obviamente siempre estaré agradecido al Valencia CF, que es el que me ha hecho llegar al fútbol, pero la verdad que me he enamorado de Eindhoven, del PSV" Yarek Gasiorowski Sobre su salida del Valencia CF

Yarek asegura que su marcha no se debió a una falta de oportunidades, aunque sí matiza las circunstancias. "Al final yo sí que jugué, tenía mis oportunidades. Muchas veces me tocaba salir en otra posición, que al final me cuesta más, y obviamente, a un jugador cuando juega en otra posición le cuesta más demostrar su valía", comenta. Con todo, la espina de no haber triunfado en Mestalla sigue presente, un deseo que no quiere que se apague con el tiempo.

Adaptación a un nuevo país y al fútbol holandés

Su adaptación a una cultura y un fútbol diferentes ha sido positiva. Aunque al principio el cambio le pareció grande, el club y la ciudad le ayudaron a integrarse. "Soy una persona que no necesita mucho, estar en casa, de fútbol, un rato a la consola, tranquilo", confiesa sobre su carácter casero. Incluso el idioma fue un factor inesperado: "Al principio de los partidos, yo no entendía nada de lo que decían en el campo. A lo mejor hasta de no entender jugaba más liberado", bromea.

El central describe la liga holandesa como un campeonato valiente y ofensivo, donde los equipos "no tienen miedo a nada y vienen a jugarte de tú a tú". Finalmente, sobre su futuro en la selección española, Yarek se muestra cauto. Tras la llamada de su amigo y excompañero Cristhian Mosquera con la absoluta, él sigue centrado en la sub-21. "Ojalá poder jugar los dos, pero de momento es él el que ha subido y me alegro muchísimo. Yo estoy en la sub-21 y si algún día me toca subir y jugar con él, bienvenido sea", declara, mientras reitera su compromiso con España ante el interés mostrado por la selección de Polonia, país del que es su padre.