Felipe Grande, escritor: "En Estados Unidos, Hernando de Soto tiene una universidad y hasta una marca de coches, pero en Madrid no tiene ni una calle"

La historia de España "no es la que nos contaron en el colegio". Esta es una de las premisas del escritor y geógrafo cacereño Felipe Grande, que acaba de publicar su segundo libro. En una entrevista con José Luis Lorido, Grande ha desgranado cómo el descubrimiento de América fue en realidad "un tropiezo glorioso" en la búsqueda de una ruta hacia las especias, un hallazgo que daría pie a la primera globalización y a que el océano Pacífico fuera conocido durante siglos como el 'lago español'.

Su libro parte de una idea provocadora: América no fue un destino previsto, sino un hallazgo accidental. Felipe Grande explica que la visión de una epopeya planificada es en parte fruto de la leyenda negra, que "hoy en día está más fuerte que nunca" y que ha provocado que los españoles tengan "una idea equivocada" de su historia. "Efectivamente, el deseo de Colón era una búsqueda del mercado de las especias, que era el motor económico que movía el mundo en aquella época, y justo se encuentra un continente desconocido", afirma.

El valor de las especias era inmenso. El escritor confirma que "un grano de pimienta valía por aquella época casi más que el oro". Como ejemplo, señala que Isabel de Portugal, esposa del rey Carlos I, "era la mujer más rica del mundo" gracias al comercio de las especias que manejaba Portugal. Grande también ha recordado la hazaña de Juan Sebastián Elcano, quien "venía con el barco cargado de clavo, y solamente su barco y esa carga no solo financió la expedición, sino que dio una plusvalía de más de un 500% de la inversión".

El 'lago español' y la leyenda negra

Uno de los episodios más olvidados es la presencia española en el sudeste asiático y el dominio del océano más grande del planeta. "Durante siglos solo navegábamos nosotros, porque solo nosotros lo habíamos conseguido finalmente interpretar a nivel de corrientes, de vientos y el comportamiento", ha explicado Grande, refiriéndose al Pacífico como el 'lago español'. Este hito se consiguió gracias a la proeza técnica del 'tornaviaje' de Andrés de Urdaneta, que permitió establecer rutas estables.

Un año descubriendo el imperio en el que nunca se ponía el sol: 365 curiosidades de cuando España era dueña de medio mundo, el segundo libro de Felipe Grande

La influencia española se extendió por Filipinas, Guam, las Marianas e incluso Indonesia. El autor revela un hecho poco conocido para desmontar la leyenda negra sobre la brutalidad española: "Hasta tres cartas de los distintos sultanatos de Indonesia fueron enviadas al rey Carlos Tercero, pidiéndonos, por favor, que volviésemos allí, porque una vez que nosotros dejamos aquellas tierras, fue la VOC holandesa la que entró a base de monopolio y arrasó completamente Indonesia". Esas cartas, añade, "están guardadas en el Archivo General de Indias y casi nadie las conoce".

Hernando de Soto, el conquistador olvidado en España

Felipe Grande ha querido destacar especialmente la figura de un explorador extremeño "fetiche" para él: Hernando de Soto. Natural de Jerez de los Caballeros o Barcarrota, De Soto se marchó a América con 14 años, fue mano derecha de Pizarro y amasó una gran fortuna que reinvirtió en una expedición por la Florida, recorriendo diez estados de los actuales Estados Unidos y descubriendo el río Misisipi.

Felipe Grande

Lo sorprendente es el enorme reconocimiento que tiene en Norteamérica en contraste con su propio país. Grande denuncia que "en Estados Unidos, Hernando de Soto tiene una universidad, una universidad De Soto, tiene un hotel Hilton, tiene el puente más importante que cruza el Misisipi, que se llama De Soto, y por supuesto, en el Capitolio está en el grabado de la rotonda de la cúpula". Incluso existió una marca de coches, De Soto, creada por Chrysler en su honor. Sin embargo, lamenta el escritor, la situación en España es muy diferente.

En Madrid no hay ninguna calle con el nombre de Hernando de Soto"

La primera globalización fue española

El escritor defiende que la primera globalización fue responsabilidad de los españoles. A través del Pacífico se estableció una ruta comercial que conectaba Asia con Occidente, trayendo "porcelana, sedas y especias" desde Filipinas hasta Acapulco y de ahí a España. "Cinco siglos después, básicamente, hacemos lo mismo", ha señalado Grande, comparando aquellas rutas con el tráfico marítimo actual.

Aquella globalización, según el autor, se basaba en un principio fundamental que puede ser una lección para el siglo XXI. "Hay sobre todo acuerdos de paz, que es algo importante del comercio", ha afirmado. Para Grande, esa globalización trajo un inmenso traspaso cultural y sentó las bases de la diplomacia moderna, demostrando que el intercambio beneficia a todas las partes.

El comercio trae paz y no trae guerra"

La biografía del propio Felipe Grande parece sacada de la de uno de estos exploradores. Nacido en Cáceres en 1973, este geógrafo ha dirigido proyectos de catastro en Ecuador y Bolivia durante una década. Ha trabajado en la sierra andina, la Amazonía y la costa del Pacífico, entrando en contacto con comunidades indígenas como los Saraguros, Kichwas, Shuares, Waoranis y Aimaras, llegando a catastrar más de dos millones de hectáreas. Una vida de viajes que le ha permitido mirar la historia "desde el detalle" para escribir sus libros, disponibles en Amazon y próximamente en librerías de Cáceres.