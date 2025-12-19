Dan positivo en drogas dos conductores de autobús escolar en la provincia de Badajoz

La Guardia Civil ha detectado a dos conductores de autobús de transporte escolar con resultado positivo en drogas en la provincia de Badajoz. Las actuaciones se han llevado a cabo en el marco de la "Campaña Especial de Seguridad y Sensibilización de Transporte Escolar" que la DGT desarrolló el pasado mes de noviembre.

Dos positivos en pleno servicio

Dentro de los dispositivos especiales en carreteras de las comarcas de la Campiña Sur y Tierra de Mérida-Vegas Bajas, los agentes interceptaron dos autobuses que cubrían sus rutas escolares. En total, transportaban a quince y dieciocho alumnos a sus respectivos centros docentes.

Tras la inspección de la documentación, se les realizaron las pruebas de detección de drogas legalmente establecidas. Ambos conductores dieron un resultado positivo en el test indiciario, que mostró la presencia en el organismo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, un resultado que posteriormente ha sido confirmado por el Laboratorio de la Dirección General de Tráfico.

Fuertes sanciones para los conductores

Ante los hechos, los autobuses quedaron inmovilizados y las empresas titulares se hicieron cargo de los mismos para garantizar la continuidad del servicio. Ahora, los dos conductores profesionales se enfrentan a una sanción administrativa de 1.000 euros y a la retirada de 6 puntos en su permiso de conducir.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura ha aprovechado para recordar la importancia de evitar este tipo de conductas al volante. Debido a la cercanía de las fiestas, la DGT ha anunciado que se intensificarán los controles de alcohol y drogas como parte de la campaña de Navidad.