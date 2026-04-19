El campo extremeño recibe con una mezcla de esperanza y escepticismo el acuerdo de PP-Vox

El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura ha generado valoraciones contrapuestas en el sector agrario. Mientras que desde Apag Extremadura Asaja se percibe como un documento que atiende a sus demandas, la organización La Unión ha mostrado un mayor escepticismo, calificándolo como una declaración de intenciones que necesita concreción.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado el pacto como una “hoja de ruta positiva” que recoge muchas de las reivindicaciones del sector. Metidieri ha destacado positivamente el rechazo a la Agenda 2030, al Pacto Verde y a acuerdos como el de UE-Mercosur, así como el compromiso con el regadío de Tierra de Barros y la flexibilización de la normativa de la Red Natura 2000.

Es una hoja de ruta positiva y esperemos que se concrete en hechos en favor del campo" Juan Metidieri Presidente de Apag Extremadura Asaja

Apag Extremadura Asaja Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja

Por su parte, La Unión de Extremadura ha emitido un comunicado con una visión más crítica, considerando que el acuerdo parece más un “documento de buenas intenciones que un documento de trabajo riguroso”. La organización agraria se muestra escéptica sobre el rechazo del PP al acuerdo UE-Mercosur, ya que el partido lo apoya a nivel europeo, y considera que las medidas sobre modernización de regadíos son solo un “enunciado”.

El papel lo aguanta todo" La Unión

Las claves del acuerdo para el campo

El pacto incluye medidas como el “blindaje del sector primario” frente a las imposiciones de Bruselas y la creación de una Dirección General de Regadíos con el mandato “irrenunciable y urgente” de ejecutar el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Para ello, se buscarán todas las fórmulas de financiación posibles y se creará una mesa de trabajo con los regantes.

Además, el gobierno de coalición se compromete a impulsar planes de modernización de regadíos e infraestructuras hídricas, así como de caminos rurales. También se prevé la modificación de varias leyes autonómicas para flexibilizar las normas ambientales y simplificar los trámites en espacios de la Red Natura 2000.

Vigilancia y asuntos pendientes

A pesar de valorar el documento, desde Apag Asaja se echan en falta asuntos pendientes que no aparecen reflejados, como la gestión de la lengua azul, la modificación del decreto de incendios o la concreción de las ayudas por las borrascas comprometidas por el ministerio y que esperan cofinanciación de la Junta.

Desde La Unión advierten que estarán “muy vigilantes” para que las buenas intenciones se materialicen. La organización subraya que será “muy importante” la persona que Vox designe al frente de la Consejería de Agricultura y el peso que esta tenga en las decisiones del Consejo de Gobierno.