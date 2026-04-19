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Hospitalizada una mujer por una herida de bala en la localidad sevillana de Osuna

La Policía Judicial de Osuna está instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias

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Guardia Civil

Hospitalizada una mujer por una herida de bala en la localidad sevillana de Osuna

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura

Una mujer, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada tras resultar herida presuntamente por arma de fuego este domingo en la localidad sevillana de Osuna, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil.

El suceso, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se ha producido esta mañana alrededor de las 10.00 horas.

Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias que rodean estos hechos.

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