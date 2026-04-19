Hospitalizada una mujer por una herida de bala en la localidad sevillana de Osuna
La Policía Judicial de Osuna está instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias
Andalucía - Publicado el
1 min lectura
Una mujer, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada tras resultar herida presuntamente por arma de fuego este domingo en la localidad sevillana de Osuna, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil.
El suceso, según han informado fuentes de la Guardia Civil, se ha producido esta mañana alrededor de las 10.00 horas.
Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias que rodean estos hechos.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
Precioso encuentro que solo tuvo una sombra: la lamentable pitada al himno nacional. Injusta, casposa. Un resto atávico de gente que no se resuelve a favor del respeto institucional
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h