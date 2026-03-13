El campo extremeño clama en Zafra contra Mercosur y exige las mismas reglas para todos en el V Foro Ganadero

El Pabellón Central del Recinto Ferial de Zafra ha acogido este viernes, 13 de marzo de 2026, el V Foro Ganadero organizado por Servetex. El encuentro ha reunido a ponentes de primer nivel y representantes de organizaciones agrarias para analizar los desafíos del sector, con un foco especial en las repercusiones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur para los productores locales.

Cláusulas espejo frente a Mercosur

El principal punto de debate ha sido la competencia desleal que, según los expertos, genera el tratado. La exigencia es clara y se centra en la reciprocidad y en la aplicación de "cláusulas espejo", de modo que "cualquier producto importado cumpla estrictamente con las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de bienestar animal que se aplican en la UE" para evitar así la competencia desleal.

Cualquier producto importado cumpla estrictamente con las mismas exigencias que se aplican en la UE"

Los expertos han advertido que el modelo de ganadería extensiva de la dehesa extremeña es el más vulnerable ante este acuerdo. Sus costes de producción son notablemente superiores a los de los modelos intensivos de Sudamérica, lo que pone en riesgo su viabilidad económica.

Retos sanitarios y futuro digital

En el foro también se ha analizado la evolución de enfermedades como la Lengua Azul y la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Se ha destacado la importancia de la vacunación y el control preventivo como herramientas clave para mantener la apertura de mercados exteriores y garantizar la sanidad animal.

Mirando al futuro, se ha presentado la necesidad de implementar herramientas digitales para la gestión de las explotaciones. Esta digitalización se considera una vía fundamental para mejorar la eficiencia y, sobre todo, para atraer a jóvenes ganaderos y asegurar el relevo generacional en el campo.

Reconocimiento y próximas citas

Durante la jornada, la cadena COPE Extremadura ha recibido un premio en reconocimiento a su labor de comunicación y su firme defensa del campo extremeño. El foro se consolida así como un espacio de referencia para el sector, siguiendo la estela de ediciones anteriores como la cuarta, celebrada en abril de 2025.

La actividad ganadera en Zafra no se detiene. El recinto ferial continuará siendo el epicentro del sector con citas clave en 2026, como la Feria de Primavera en abril, el Concurso Hípico Nacional en mayo y, especialmente, la Feria Internacional Ganadera (FIG) y la 573ª Feria de San Miguel, que se celebrarán conjuntamente del 1 al 6 de octubre con más de 2.000 cabezas de ganado.