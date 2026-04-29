El futuro de Remiro y el ascenso de Marrero centran el debate en la tertulia Tiempo de Txoko de Deportes COPE Gipuzkoa

El debate en la portería de la Real Sociedad está más abierto que nunca. La situación de Álex Remiro, cuyo futuro parece alejarse de San Sebastián, y la irrupción de Unai Marrero, héroe en la Copa del Rey, han centrado la última tertulia de ‘Tiempo de Txoko’ en Deportes COPE Gipuzkoa (escucha pinchando AQUÍ). En el programa, dirigido por Marco Antonio Sande, los periodistas Mauri Idiakez, Oier Fano y David Juanmartiñena han analizado un escenario que podría redefinir la portería del equipo.

Remiro, entre la suplencia y el Barça

El periodista Oier Fano ha sido el más contundente al pedir un cambio de ciclo. Para Fano, es el momento de dar el paso: “Marrero es historia de la Real Sociedad, ha ganado una Copa del Rey él solo en los penaltis. Ya es el momento de, por favor, ponerle banquillo a Ramiro, aceptar una oferta decente y a otra cosa”. Además, ha señalado que Remiro está “muy despistado” y ha criticado su dispersión fuera del campo: “Si se cree un hombre del Renacimiento... en el momento en el que pensaba verse como Leonardo Da Vinci, ahí se torció”.

A mí me viene información de Barcelona diciéndome que el tema va muy en serio con Ramiro" David Juanmartiñena Periodista y empresario

Por su parte, David Juanmartiñena ha aportado información clave sobre el posible destino del guardameta navarro, afirmando tener “la sensación de que él también está un poco, ya no con las mismas ganas”. Según el periodista, el interés del FC Barcelona es firme: “A mí me viene información de Barcelona diciéndome que el tema va muy en serio con Ramiro, que ha habido reuniones y que Remiro se deja querer”. Una información que ha corroborado Mauri Idiakez, quien ha asegurado que desde un “medio de comunicación muy potente de Barcelona” le confirmaron que el fichaje “estaba hecho”.

Marrero, el héroe que pide paso

Frente a las dudas sobre Remiro, la figura de Unai Marrero emerge con fuerza. El canterano se ha ganado el respeto y la admiración tras su actuación en la Copa del Rey. “Esa forma de poner nervioso al rival ha hecho que Unai se ganara el ser titular en la final de la copa, cosa que muchos dudaban”, ha recordado Juanmartiñena, quien considera que no alinearle en la final “no hubiera tenido sentido”.

Marrero es historia de la Real Sociedad, ha ganado una Copa del Rey él solo" Oier Fano Periodista e influencer

Las cualidades de Marrero también han sido objeto de elogio. Oier Fano lo ha descrito como “un tío centradísimo, un porterazo, por alto es mucho mejor que él y con un margen de crecimiento bestial”. En este sentido, Juanmartiñena ha vinculado la inseguridad del equipo en los balones aéreos con la actuación de Remiro: “Los goles que te meten a balón parado, de saques de banda, de córners... es algo que clama al cielo. Realmente el portero no sale”.

La importancia de la quinta plaza

El debate también ha puesto el foco en la importancia económica de la recta final de la temporada. David Juanmartiñena ha aportado un dato revelador sobre la diferencia de ingresos por la clasificación final en LaLiga. “Fíjate la diferencia entre quedar quinto, que se lleva 30,62 millones de euros, y el octavo, que baja a 11,91 millones. La diferencia es de casi 19 millones de euros por tres puestos”, ha subrayado, destacando lo mucho que hay en juego para el club en las últimas jornadas.

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