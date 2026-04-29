¡Cinco jornadas para el final con 14 equipos en 11 puntos!

Llega el momento decisivo de la temporada y nadie quiere salirse de la foto. A falta de cinco jornadas para el final, LaLiga se aprieta hasta tal punto que nos encontramos en la tabla con 14 equipos en una distancia de 11 puntos, con 15 todavía por disputarse . Hay que remontarse a la temporada 2010-2011 para encontrar un año con el descenso tan caro: el Deportivo de la Coruña bajó a Segunda División con 43 puntos . El Getafe CF, es sexto en la tabla con 44 puntos... y el Levante UD, penúltimo con 33. Entre ambos, 12 equipos en un pañuelo, con cinco partidos de aquí al final de temporada no apto para cardíacos.

Así está la clasificación a falta de cinco jornadas

CALENDARIO Y CUENTAS

A falta de cinco jornadas para el final, el calendario se muestra exigente para todos. La próxima jornada en Primera División se abre el viernes en Montilivi con un duelo directo entre el Girona FC - RCD Mallorca. El sábado, el Levante UD visitará La Cerámica para medirse al Villarreal CF. El Valencia CF recibirá en Mestalla al Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés, hará lo propio en Mendizorroza con el Athletic Club. El domingo abrirá fuego el Elche CF visitando Balaídos para medirse al Celta de Vigo. Acto seguido, Getafe CF- Rayo Vallecano, Real Betis- Real Oviedo y RCD Espanyol- Real Madrid. La jornada 34 se cerrará en el Pizjuán con el Sevilla FC- Real Sociedad.

el lEVANTE UD se agarra a primera

Al equipo de Luís Castro le quedará recibir en el Ciutat a CA Osasuna. Visitar al Celta de Vigo en Balaídos. Recibir al RCD Mallorca en un duelo crucial... y cerrar el campeonato liguero ante el Real Betis en el Benito Villamarín. Es importante destacar, que el conjunto granota tiene ganado el goalaverage con cuatro ( Oviedo, Sevilla, Alavés y Girona ) de sus seis rivales por la permanencia. Lo tiene perdido con el Elche y falta por resolverlo ante el Mallorca (empataron a uno en Son Moix).

Creemos más que nunca en la salvación" Luís Castro Entrenador del Levante UD

El Levante UD está remando con fuerza desde la llegada del técnico portugués. En los últimos tres partidos, ha mantenido la portería a cero. Ha perdido solo un partido de los últimos ocho encuentros . Cuatro victorias y tres empates desde finales de febrero para sumar 15 puntos y rozar la salvación. Y podrían haber sido más si no hubiera subido al marcador, el tanto de Pathé Ciss en Vallecas ayudándose del brazo. En una clasificación con los partidos disputados en la segunda vuelta (14 jornadas), el equipo levantinista sería 10º con 19 puntos.

LaLiga La afición del Levante UD no se rinde

EL VALENCIA CF Y LA VICTORIA DEFINITIVA

No ha sido una buena temporada para el Valencia CF y prueba de ello es que todavía no está salvado. La victoria en Mestalla ante el Girona FC fue un paso importante pero tiene que rematarlo. Para ello, el sábado recibirá al Atlético de Madrid, en busca de dar continuidad al triunfo del fin de semana pasado. Tras este encuentro, al equipo de Carlos Corberán le quedará visitar San Mamés y Anoeta y recibir al Rayo Vallecano y al FC Barcelona.

Con 39 puntos no se salva nadie" Carlos Corberán Entrenador del Valencia CF

Al igual que sucediera la temporada pasada, cuando Corberán se hizo cargo de un equipo que iba directo a Segunda, el Valencia CF está haciendo una buena segunda vuelta, al menos en cuanto a los números se refiere. En estas 14 fechas del campeonato, el equipo ha sumado 22 puntos. Siendo solo Barça (36), Madrid (29), Getafe (23) y Osasuna (23) los cuatro equipos que han puntuado más...