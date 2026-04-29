Jennifer (35), emprendedora: "Hice algo en mi supermercado que no sé si es buena idea, he puesto productos de gimnasio"

Jennifer, una emprendedora de 35 años residente en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha decidido dar un giro a la oferta de su pequeño supermercado de barrio, una franquicia Covirán. A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, donde documenta su día a día como empresaria, ha anunciado una nueva iniciativa que ha generado debate: la venta de productos de nutrición deportiva. "He hecho algo en mi supermercado que no sé si ha sido buena idea. He traído productos de gimnasio, alimentos con proteínas, barritas y muchas cosas más", explica en la publicación.

Una apuesta para atraer nuevos clientes

La decisión de Jennifer responde a una estrategia meditada para dinamizar su negocio. "Hace tiempo que lo pienso porque en esta zona no hay ninguna tienda que venda estos productos", comenta. Su objetivo es claro: "¿Por qué no probar a ver si vienen clientes nuevos y me doy a conocer un poquito más?". La emprendedora confía en la ubicación de su tienda, cercana a la montaña y a varios gimnasios, y en el aumento de la práctica deportiva con la llegada del buen tiempo para que su apuesta funcione.

Por qué no probar a ver si vienen clientes nuevos y me doy a conocer un poquito más?"

Europa Press Una mujer compra en el supermercado

A pesar del potencial, la propia Jennifer admite sus dudas sobre la viabilidad del proyecto. "No tengo muy claro si estas cosas la gente las compra en un súper o si directamente se van a tiendas especializadas", confiesa, abriendo un debate con sus seguidores sobre los hábitos de consumo de este tipo de artículos. Al final de su vídeo, pregunta directamente a su comunidad: "¿Creéis que ha sido buena idea o me he venido arriba?".

Oferta de lanzamiento para los primeros clientes

Para impulsar esta nueva línea de productos, ha lanzado una oferta de lanzamiento. "He montado un pack: si compras un bote de colágeno y otro de creatina, te llevas de regalo una botella de estas que te marca la temperatura y te sale todo por 34,99", detalla. Esta promoción, según indica, estará limitada para los 50 primeros pedidos que reciba a través del número de teléfono que ha facilitado para la ocasión.

Creéis que ha sido buena idea o me he venido arriba?"

Freepik Una mujer hace la compra en un supermercado

Quién es Jennifer, la emprendedora viral de Cerdanyola

Detrás de la cuenta TikTok @jennifer_modoon se encuentra Jennifer, quien se ha hecho popular por mostrar con total transparencia la realidad de gestionar un pequeño negocio. En sus vídeos, no solo enseña la recepción de mercancía o la atención al cliente, sino que también desglosa los gastos reales de su supermercado, explicando los costes de alquiler, luz o la cuota de autónomos. Esta honestidad sobre los retos que afrontan los autónomos resuena con muchos que, como otros emprendedores, luchan por sacar adelante sus proyectos. Además, comparte facetas de su vida personal, como su afición por el CrossFit y el boxeo.