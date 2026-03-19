El reto de unos alumnos de la ESO de un colegio de Avilés: localizar metadatos y encontrar una IP para la Guardia Civil
Un grupo de cuatro estudiantes del colegio Buen Consejo se cuela en la final nacional de la Ciberliga tras superar complejos retos técnicos relacionados con la ciberseguridad
Oviedo - Publicado el
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Un grupo de cuatro alumnos de cuarto de la ESO del colegio Buen Consejo de Villalegre, en Avilés, ha logrado clasificarse para la final nacional de la Ciberliga organizada por la Guardia Civil. Los estudiantes representarán a Asturias tras ganar la fase autonómica de este concurso de ciberseguridad. Un logro que su profesor de Tecnología, Mario Uría, ha calificado de "sorpresa" en una entrevista en COPE Avilés.
Retos de nivel avanzado
La participación en el concurso surgió de imprevisto tras ver la convocatoria en la página de Educastur. Para superar la fase regional, los jóvenes tuvieron que afrontar desafíos técnicos complejos. "No eran retos fáciles", ha explicado Uría. Entre las pruebas, debían "sacar la IP de una página web fraudulenta, obtener también el dominio, mirar la localización a través de metadatos".
Estos conocimientos no forman parte del currículo académico. Por ello, el centro les ofreció apoyo específico para prepararse. "Cuando nos pasaron las normas del reto y nos lo presentaron, unas semanas antes lo comenzamos a preparar", ha señalado el profesor, que ha reconocido que se trata de materia avanzada.
Rumbo a la final en Madrid
La fase final se celebrará en Madrid a finales del mes de abril y reunirá a los equipos ganadores de cada comunidad autónoma. Conscientes de que los retos "se van a complicar un poquito", los alumnos y su profesor ya han comenzado a prepararse para "representar lo mejor posible a Asturias".
Como premio por su victoria en la fase regional, los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el buque insignia de la Guardia Civil, atracado en la ría de Avilés. Uría ha agradecido el trato recibido por parte del cuerpo de seguridad durante todo el proceso: "Se han portado de diez".
Aunque esta experiencia ha supuesto "una motivación muy grande para ellos", el profesor considera que todavía son jóvenes para decidir su futuro profesional. No obstante, actividades como esta "les motivan a nuevos retos", ha concluido.
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