Dénia vive el día grande de sus Fallas con la Ofrenda y la 'Cremà'

Dénia ha amanecido este jueves, 19 de marzo, en el esperado día de Sant Josep, con el sonido de la tradicional 'despertà' que ha recorrido los distintos distritos falleros. Desde primera hora, las comisiones han iniciado los pasacalles y la recogida de premios, llenando de música y ambiente festivo cada rincón de la ciudad antes de los actos centrales de la jornada.

Una emotiva Ofrenda a la Mare de Déu

Uno de los momentos más solemnes del día ha tenido lugar a las 11:00 horas con la Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats. Las falleras y falleros han desfilado mostrando su devoción en un recorrido que ha transitado por las calles Marqués de Campo, Diana, Magallanes y la plaza del Convent, culminando con un tapiz floral en honor a la patrona. Simultáneamente, la iglesia de la Asunción ha acogido la misa en honor a Sant Josep.

Tras los actos de la mañana, la pólvora ha tomado el relevo. A las 14:00 horas, la Falla Saladar ha disparado una gran mascletà en el cruce del Passeig del Saladar con la calle Diana, un evento que ha congregado a cientos de personas. Poco después, a las 14:30, el resto de distritos falleros han continuado con sus propias mascletades.

Por la tarde, los pasacalles han vuelto a las demarcaciones falleras. A las 19:00 horas, los bajos del Ajuntament de Dénia han sido el escenario de la recepción oficial de los nuevos presidentes y presidentas que liderarán las comisiones durante el ejercicio 2026/27.

La noche de la 'Cremà' pone el broche de oro

El fin de fiesta llegará con la noche de la 'Cremà'. El fuego purificador comenzará a las 20:00 horas con el monumento de la Junta Local Fallera. A continuación, será el turno de los monumentos infantiles. A las 20:30 horas arderán las fallas de la Sección Primera, a excepción de la ganadora del primer premio.

A las 21:00 horas, el fuego consumirá la falla infantil ganadora del 1r premio de la Sección Primera y las fallas infantiles de la Sección Especial, excluyendo a la vencedora de esta categoría. Finalmente, a las 21:30 horas, arderá la falla infantil que ha obtenido el máximo galardón de la Sección Especial.

En cuanto a los monumentos grandes, la Cremà comenzará a las 22:30 horas con las fallas del 7º y 6º premio de la Sección Primera. Seguirán las del 5º y 4º premio a las 23:00, las del 3º y 2º a las 23:30, y la falla ganadora del 1r premio de esta sección arderá a las 23:45 horas.

La noche avanzará hasta la medianoche y media, cuando será el turno de las fallas del 4º y 3º premio de la Sección Especial. A la 01:15 horas arderá la ganadora del segundo premio. El punto y final de las Fallas de Dénia lo pondrá, a la 01:30 horas, la 'Cremà' de la falla ganadora del 1r premio de la Sección Especial, concluyendo así las fiestas josefinas.