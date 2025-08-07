El Alvia Madrid-Badajoz circula con fallos de climatización en varios de sus vagones en plena ola de calor

Nueva polémica en torno al tren extremeño. Los pasajeros del Alvia Madrid - Badajoz, que salían de la capital de España a las 16.16h, han realizado su viaje con problemas de climatización en buena parte del trayecto.

Renfe confirma que tres de los nueve coches del tren circulaban con fallos de climatización. El personal se ha visto obligado a poner de manera manual el aire acondicionado al 50% de su potencia.

Se ha tratado de reubicar a los viajeros en otros vagones donde el aire acondicionado funcionaba correctamente, pero, como Renfe admite, no ha sido posible. El tren circulaba completo.

¿Por qué ocurre esto? Según la compañía, "el calor afecta a los trenes". Los sistemas están preparados para operar en ragos de entre -10 y 40 grados. Cuando las temperaturas exteriores superan la barrera de los 40, los sistemas del tren activan mecanismos de protección para evitar averías mayores.

En palabras de Renfe: "Esto sucede porque la presión del gas refrigerante se dispara a niveles críticos, provocando una parada temporal del equipo hasta que el sistema se estabiliza. Durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias puntuales en la temperatura interior del tren".