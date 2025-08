Nueva incidencia en el tren extremeño: el ALVIA parte con una hora de retraso desde Atocha

Nueva jornada de incertidumbre y malestar para los viajeros del tren extremeño. El ALVIA que debía salir a las 18:09 horas de este martes desde Madrid-Atocha con destino a Extremadura ha partido con una hora de retraso

Durante la espera, algunos usuarios relataron a COPE la incomodidad de la situación, especialmente por el calor y la falta de comunicación oficial. “Lo único que dicen por megafonía es que hay una fuerte demora… ¿de cuánto? Pues no lo sabemos, no nos dicen nada”, explicaba Lucía, una pasajera afectada. “Estamos en las vías del tren, claro, porque el AVE no llegará nunca”, ironizaba.

Entre los viajeros había personas mayores y niños. Algunos se quejaban de malestar leve debido al calor. “Hay gente que se ha mareado, no hay aire acondicionado”, añadió Lucía.

RENFE ha informado posteriormente que el retraso se ha debido a una incidencia técnica, aunque no se han dado más detalles por el momento.

habrá ampliación