El alcalde de Torremejía hace caso omiso a su partido y no dimite

El alcalde de Torremejía, Francisco Trinidad Peñato, se enroca y no dimitirá, como le ha pedido su partido. El primer edil ha sido condenado por un delito de lesiones leves a dos vecinos de Villafranca, hecho ocurrido en el Ayuntamiento en 2023.

El Partido Popular le ha pedido que dimita de todos sus cargos, le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido cautelarmente de militancia.

Trinidad Peñato se ha dirigido a los vecinos a través de un vídeo en el que niega rotundamente haber agredido a ningún vecino, incluyendo a la madre de la persona que lo denunció, y anuncia que recurrirá la sentencia.

El alcalde explica que la denuncia se originó tras un altercado en el Ayuntamiento, después de que negara una reunión a una familia que había solicitado concesiones para el bar de la piscina municipal. Según el alcalde, tras negarse a la reunión, fue insultado e increpado.

El alcalde lamenta las críticas y "mentiras" vertidas en redes sociales por parte de esta familia, pero asegura que, debido a su cargo, nunca había querido responder. Afirma que la decisión de no denunciar el altercado inicial fue motivada por su responsabilidad como alcalde y para no perjudicar a sus vecinos.

Trinidad Peñato apunta que los testigos presenciales del altercado declararon ante la Guardia Civil, confirmando, según él, su versión de los hechos. "Lo que sí os puedo garantizar es que todos coinciden en que en ningún momento agredí a ninguno de ellos. Y cuando digo a ninguno, digo a ninguno. Ni hubo puñetazo ni hubo nada", declara el alcalde.

Sobre la dimisión que pide su partido, Trinidad Peñato, ha sido tajante: “Solamente dejaré de ser alcalde cuando el pueblo de Torremejía me retire su confianza en las urnas, lógicamente, no por esta familia”, afirma.

LA SENTENCIA CONDENATORIA

El juez dista una sentencia condenatoria contra Francisco Trinidad Peñato por dos delitos leves de lesiones. Según queda probado en la sentencia, el 28 de junio de 2023, en el Ayuntamiento de Torremejía, el alcalde agredió a dos vecinos, Francisco José Barrena y su madre, Catalina Morales, durante una disputa con relación a la gestión del Ayuntamiento y las consecuencias de publicaciones en redes sociales, criticando el estado de los alrededores de la piscina municipal. La agresión incluyó golpes y agresiones físicas, resultando en lesiones leves para ambos, que requirieron atención médica.

La condena incluye una multa y una indemnización para cada víctima: para Francisco José Barrena, 480 euros en multas y 175 euros de indemnización; y para Catalina Morales, 240 euros en multas y 175 euros de indemnización.