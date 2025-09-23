El PP pide al alcalde de Torremejía que dimita tras ser condenado por dos delitos leves de lesiones

El Partido Popular de Extremadura considera de extrema gravedad los hechos atribuidos al alcalde de Torremejía, Francisco Trinidad, que, “en ningún caso, representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización”.

Estas conductas son “absolutamente incompatibles” con el compromiso ético y el comportamiento que exigimos a todos nuestros representantes y afiliados, apuntan los populares en nota de prensa. Pero, ¿qué ha pasado para que el PP señale directamente un alcalde de su partido?

El suceso ocurrió el 28 de junio de 2023 en el Ayuntamiento de Torremejía

Pues que el Juzgado de Instrucción número 4 de Mérida ha dictado una sentencia condenatoria contra Francisco Trinidad Peñato por dos delitos leves de lesiones. Según queda probado en la sentencia, el 28 de junio de 2023, en el Ayuntamiento de Torremejía, el alcalde agredió a dos vecinos, Francisco José Barrena y su madre, Catalina Morales, durante una disputa en relación con la gestión del Ayuntamiento y las consecuencias de publicaciones en redes sociales, criticando el estado de los alrededores de la piscina municipal. La agresión incluyó golpes y agresiones físicas, resultando en lesiones leves para ambos, que requirieron atención médica.

La condena incluye una multa y una indemnización para cada víctima: para Francisco José Barrena, 480 euros en multas y 175 euros de indemnización; y para Catalina Morales, 240 euros en multas y 175 euros de indemnización.

El PP ha abierto un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia

Por ello, el Comité de Derechos y Garantías ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Francisco Trinidad Peñato.

El Partido Popular de Extremadura exige asimismo la “dimisión inmediata” de sus cargos públicos y de representación.