El hijo de Francisca Cadenas, sobre los vecinos interrogados: "Nos vamos a callar"
Diego Meneses, hijo de la mujer desaparecida hace siete años en Hornachos, asegura que la familia no tiene información oficial sobre los últimos avances del caso
Mérida - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:47 min escucha
La familia de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos hace siete años, vive las últimas horas con enorme angustia. Diego Meneses, uno de sus hijos, ha expresado el sentir familiar ante los avances en la investigación: "Estamos mal, mal, mal". A pesar de la expectación, ha asegurado que no tienen información oficial: "Nosotros no sabemos nada, no nos dicen nada, nada de nada".
Creo que esto está cerca
Pese a la falta de comunicación oficial, Diego Meneses mantiene la esperanza en que el caso se resuelva pronto. "Yo creo que esto está cerca", ha afirmado, una convicción que, según ha dicho, han "dicho ya muchas veces". Sin embargo, sobre el interrogatorio a uno de los vecinos, ha insistido: "No tenemos constancia de nada".
Yo creo que esto está cerca"
Hijo de Francisca Cadenas
Silencio y prudencia sobre los sospechosos
Meneses ha preferido no desvelar si la familia ha mantenido contacto en los últimos años con los hermanos investigados. "En eso nos vamos a callar", ha respondido. Ante los señalamientos en el pueblo, ha pedido cautela: "Hasta cuando uno no esté seguro, no se puede señalar a nadie", compartiendo la necesidad de prudencia que han expresado otros vecinos.
El agotamiento y el dolor son evidentes en la familia. El propio Diego Meneses ha reconocido no encontrarse en condiciones de atender a los medios por el desgaste emocional que supone la situación. Su estado anímico lo resume en una frase cargada de hartazgo y sufrimiento: "No tengo ganas de hablar, la verdad, no tengo ganas de hablar".