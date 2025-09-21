Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo ganan su primer Rallye de la Vendimia

Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo, con su Skoda R5, han ganado la edición número 54 del Rallye de la Vendimia, el primero en su palmarés.

Cincuenta y tres equipos iniciaron la prueba, con la ausencia destacada de Eduardo Noriego, vencedor en seis ocasiones, y que no tomaba salida al vender pocos días su vehículo.

Ángel Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, con su Porsche 997, se postulaban con uno de los equipos favoritos. La dupla arrancó con fuerza, ocupando el liderato tras los tres primeros tramos.

A las primeras de cambios, el rallye perdió a Julián Jiménez y Alberto Espino, que abandonaron en el primer tramo, el de Feria. Durísimo golpe para ellos, que habían preparado la prueba con mucho esmero y dedicación. Los actuales campeones de Extremadura y de Castilla-La Mancha decían adiós.

Además, Gallardo e Izquierdo pincharon y se dejaron 30 segundos con respecto a Casimiro y Flores.

FEXA Gallardo-Izquierdo, primeros

Pero el rallye nos tenían deparadas más sorpresas, y negativas. En la primera pasada a 'Jaime Ozores', Casimiro y Flores también decían adiós a la carrera, dejando el camino expedito para Gallardo e Izquierdo, que dominarían a placer desde entonces.

No terminaron ahí los sustos, porque la segunda pasada a 'Jaime Ozores' tuvo que neutralizarse al sufrir un accidente Ángel Álvarez y Diego de la Rosa.

De los 53 vehículos que partieron de la avenida de la Paz, llegaron 33 a la meta

Ya en la jornada del sábado, a excepción del primer tramo, que fue para Francisco Merchán y Víctor Manuel Brito, Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo Carlos marcaron los mejores tiempos en los cinco tramos siguientes. Sin problemas mecánicos en su Skoda R5, dosificaron y controlaron para sumar el primer rallye a su palmarés.

La temporada para este equipo está siendo excelente, con victorias de prestigio en Culebrín-Payares, Talavera y, ahora, el 'Vendimia' y podios en otras pruebas. Con los abandonos de Casimiro y Jiménez, Gallardo tiene ya casi en sus manos el Campeonato de Extremadura.

Francisco Merchán y Víctor Manuel Brito acabaron segundos; David Pérez y Manuel Hernández, terceros

FEXA Merchán-Brito, segundos

La segunda plaza fue para Merchán y Brito, en dura pugna con Manuel Casimiro y Ángel Luis Álvarez, que, en la segunda pasada por Almadén de la Plata, abandonaron por problemas mecánicos, facilitando la tercera plaza a David Pérez y Manuel Hernández

La Avenida de la Paz de Almendralejo fue el inicio y llegada del rallye. De los 53 equipos que partieron el viernes, a las cinco de la tarde, cruzaron la meta 33.