Robe Iniesta, a un paso de ser Hijo Predilecto de Plasencia

El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia debatirá este miércoles, 8 de abril, la propuesta para conceder el título de 'Hijo Predilecto' a título póstumo al músico Roberto Iniesta, fundador del icónico grupo Extremoduro. La sesión ordinaria abordará la propuesta del alcalde, Fernando Pizarro, para reconocer la trayectoria artística del músico y su profunda vinculación con la ciudad.

Un expediente marcado por su fallecimiento

El procedimiento para otorgar esta distinción honorífica comenzó tras un acuerdo del pleno municipal el 6 de noviembre de 2025, después de que la Junta de Gobierno Local aprobara la iniciativa el 3 de octubre del mismo año. Durante la tramitación, el expediente fue sometido a información pública sin que se presentaran alegaciones.

Sin embargo, la tramitación del expediente se vio marcada por el fallecimiento del artista. Este hecho, según recoge el propio documento municipal, "causó una profunda conmoción en la ciudad y en el ámbito cultural y musical español".

Un referente de la música española

El Ayuntamiento destaca en su propuesta que Iniesta "fue una de las figuras más influyentes de la música española contemporánea y un referente del rock urbano". Su obra, continúan, "trascendió generaciones y llevó el nombre de Plasencia como parte de su identidad artística".

El Gobierno local ha defendido que los méritos del artista son más que suficientes para recibir el máximo honor. "El impacto social y cultural de su obra, su influencia en varias generaciones de músicos y oyentes, así como el sentimiento unánime de orgullo que su figura ha suscitado entre los ciudadanos de Plasencia", argumentan, justifican la concesión del título.