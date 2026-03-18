Plasencia honra a Robe Iniesta con 'Primeras Flores Amarillas', un festival de música para bandas emergentes

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado un nuevo festival de música emergente como homenaje a Roberto ‘Robe’ Iniesta. La iniciativa, bautizada como 'Primeras Flores Amarillas', cuenta con el respaldo y la colaboración directa de la familia del artista. El evento tendrá lugar el próximo 16 de mayo, coincidiendo con el cumpleaños del músico, en el recinto de Torre Lucía. Los concejales Alberto Belloso y José Antonio Hernández han sido los encargados de anunciar este proyecto, que busca consolidarse como una cita anual en la ciudad.

Un llamamiento al arte emergente

El festival nace con el objetivo de dar visibilidad a bandas emergentes. Se abrirá un proceso de selección para grupos de todo el país que deseen participar. Los requisitos incluyen presentar canciones de autoría propia, no haber publicado más de dos discos de estudio y no haber actuado en más de dos festivales con aforos superiores a 10.000 personas. Las bandas interesadas deberán enviar dos vídeos caseros antes del 6 de abril, y un comité de músicos profesionales seleccionará a los cuatro o cinco grupos finalistas que actuarán en el evento.

Necesitamos darle una oportunidad a lo nuevo" Nahúm Iniesta Hijo de Robe Iniesta

La implicación de la familia, y en especial de Nahúm Iniesta, hijo del artista, ha sido fundamental. El concejal José Antonio Hernández ha compartido las palabras de Nahúm, quien se ha mostrado "muy contento" con el homenaje. En su comunicado, Iniesta hijo hace un llamamiento: "Venid con flores amarillas a acordarnos de su pelo, que sean flores de mentira, las vivas están bien donde crecen". Y ha añadido: "Entre todas las personas posibles, vamos a darle un día de música a Plasencia. Esto es un llamamiento al arte emergente. Necesitamos darle una oportunidad a lo nuevo".

Un festival con vocación de ciudad

El concejal José Antonio Hernández ha destacado que el festival nace con "vocación de continuidad" para que "todas las primaveras" se celebre este homenaje, convirtiéndose en el "mejor legado" de la ciudad a la memoria de Robe. Aunque el aforo en Torre Lucía será limitado por seguridad, la organización trabaja para que el festival se extienda por toda la ciudad, con música en las calles y animación en diferentes rincones. También se estudia habilitar zonas de acampada controladas para acoger a los visitantes.

El día 16 de mayo recordaremos el comienzo de una vida abriendo los brazos a flores distintas"

La elección de Torre Lucía como emplazamiento ha sido una decisión de la propia familia. Además, de forma paralela al festival, el concejal ha confirmado que el mural encargado a Jesús Cuesta en honor al músico "va por fin a ponerse en marcha". El consistorio ha reiterado su total disposición a colaborar con la familia para organizar cualquier acto de distinción adicional que deseen llevar a cabo.