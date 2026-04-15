Plasencia busca la opinión de sus ciudadanos para transformar el transporte público

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado una encuesta ciudadana que servirá como base para redactar el nuevo pliego de condiciones del transporte urbano. La iniciativa ha sido presentada por el concejal de Transportes y Movilidad, David Dóniga, y por Joaquín Juan-Dalac, de la empresa especializada Think and Move, que está a cargo de la redacción del proyecto.

Un modelo más eficiente y sostenible

El objetivo es avanzar hacia un transporte público más eficiente, accesible y útil. En palabras del concejal, se busca "tener una visión global de qué opina la ciudadanía del transporte" para detectar tanto lo que funciona como lo que no en aspectos clave como frecuencias, recorridos, horarios, accesibilidad o precios. Dóniga ha destacado que, aunque el servicio ha mejorado, la ciudad ha crecido y con ella las necesidades de movilidad.

Apostar por un transporte urbano es apostar por más sostenibilidad, más cohesión y mejor calidad de vida" David Dóniga Concejal de Movilidad y Transportes

Por su parte, Joaquín Juan-Dalac ha señalado que esta encuesta es "una pieza básica" del proyecto, ya que revelará las expectativas de los ciudadanos ante el nuevo servicio. La normativa actual exige que la mitad de la nueva flota cumpla con requisitos de cero o bajas emisiones, una mejora que el pliego recogerá obligatoriamente. "El nuevo pliego va a recoger forzosamente este requerimiento de flota, que en sí mismo ya es una mejora respecto a lo que ahora tenemos", ha afirmado.

El nuevo pliego va a recoger forzosamente este requerimiento de flota, que en sí mismo ya es una mejora respecto a lo que ahora tenemos" Joaquín Juan-Dalac Think and Move

Tres bloques para conocer los hábitos de movilidad

La encuesta, que es sencilla, anónima y accesible, está disponible en la web y redes sociales del ayuntamiento mediante un enlace web o un código QR. Se dirige a toda la población, desde estudiantes hasta trabajadores y visitantes. La plataforma digital utilizada está georreferenciada y diseñada para evitar respuestas incompletas, garantizando la validez de los datos recogidos.

El cuestionario se estructura en tres grandes bloques. El primero recoge datos sociodemográficos básicos del participante. El segundo analiza las características de la movilidad de la persona, pidiéndole que detalle los desplazamientos que realizó en el día de ayer. El tercer y último bloque es una encuesta de opinión donde los usuarios pueden priorizar las mejoras que desean para el futuro servicio, además de un campo abierto para sugerencias.

Dos semanas para opinar

La encuesta estará activa durante aproximadamente dos semanas, hasta finales de abril, con campañas de refuerzo para maximizar la participación. El objetivo es recopilar el mayor número de respuestas posible para que, durante mayo y junio, se puedan analizar los datos y presentar al ayuntamiento los primeros documentos propositivos. Se espera que los documentos finales estén listos para su revisión en torno al verano, paso previo a la licitación del nuevo contrato.