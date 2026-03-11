Una nueva señal triangular alerta del peligro de usar el móvil al cruzar la calle

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado la campaña 'Cuando cruzas el móvil puede esperar', una iniciativa de concienciación para combatir los atropellos causados por las distracciones con los teléfonos móviles. El proyecto, desarrollado en colaboración con la Policía Local, contempla la instalación de 20 señales de advertencia en pasos de peatones considerados de alto riesgo, con el objetivo de alertar al que se ha denominado como 'peatón digital'.

El riesgo del 'peatón digital'

El experto en seguridad vial, José María González, ha explicado durante la presentación que este fenómeno es un problema creciente. Según los datos que ha aportado, en España se produjeron entre 6.500 y 8.000 atropellos a peatones en 2024, con 207 personas fallecidas. Además, ha señalado que "1 de cada 3 peatones usa el móvil frecuentemente al caminar" y que el 86% de los usuarios admite que esta práctica "afecta su atención al cruzar".

El uso del teléfono mientras se camina funciona como un "obstáculo cognitivo", según ha detallado González. Este hábito reduce drásticamente la atención al entorno, ralentiza el tiempo de reacción frente a un vehículo y disminuye la percepción del movimiento perimetral. Aunque los mayores de 65 años siguen siendo el colectivo más vulnerable, se ha detectado un "aumento significativo" de la siniestralidad en jóvenes de 14 a 22 años.

Los jóvenes utilizan más el móvil caminando y tienden a subestimar el peligro" José María González Experto en seguridad vial

Una campaña preventiva, no sancionadora

La campaña tiene un enfoque "preventivo, no sancionador", como ha destacado el concejal David Dóniga. La señal, con un formato triangular de alerta universal, busca actuar como un "interruptor cognitivo" en el último segundo antes del cruce. El objetivo es que el peatón "haga una pausa, guarde el teléfono y mire" antes de pasar, asegurándose de que puede hacerlo con seguridad.

El intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha reforzado que es una "campaña preventiva y duradera en el tiempo", necesaria para atajar una causa de siniestralidad que, aunque a nivel nacional se reduce, sigue siendo preocupante en la ciudad. El año pasado se registró un fallecido por atropello y en lo que va de año ya se contabilizan "cuatro o cinco" incidentes.

Cuando cruzas la calle, tu vida es más importante que cualquier mensaje" José María González Experto en seguridad vial

Ubicación y plazos de instalación

Las 20 señales se instalarán en un plazo de "una semana o dos" en puntos estratégicos. La mayoría de ellas se ubicarán en entornos escolares como el instituto Pérez Comendador, Gabriel y Galán, Valle del Jerte y Monfragüe, así como en zonas de alto tránsito peatonal como la Avenida Virgen del Puerto, Cañada Real, Alfonso Octavo, Avenida La Salle y Juan Carlos Primero.