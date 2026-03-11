Cae en Sitges un estafador que simulaba transferencias para robar en comercios

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Sitges a un hombre de 38 años como presunto autor de, al menos, cinco delitos de estafa cometidos en diversos establecimientos comerciales del municipio. El individuo utilizaba un elaborado engaño que consistía en simular problemas con su tarjeta de crédito para, posteriormente, fingir una transferencia bancaria internacional desde su teléfono móvil que nunca llegaba a materializarse. Con este método, el sospechoso ha conseguido estafar, durante los meses de febrero y marzo, un montante que ya supera los 6.300 euros, según han informado las autoridades policiales.

Un 'modus operandi' basado en la confianza y la picaresca

El éxito del plan delictivo del detenido residía en su estudiada puesta en escena. Según ha detallado la policía catalana, el hombre se presentaba en los comercios, a menudo de alto valor, con una actitud "muy amable y cercana". Esta estrategia le permitía establecer un vínculo de confianza con los empleados, quienes bajaban la guardia ante su aparente cordialidad y buena presencia. Una vez generado este clima favorable, procedía a realizar compras de valor significativo, seleccionando productos como joyas u otros artículos de lujo sin levantar sospechas iniciales sobre sus verdaderas intenciones.

El momento clave del engaño llegaba a la hora de pagar. El estafador intentaba abonar la compra con una tarjeta de crédito que, previsiblemente, era rechazada por el datáfono. Lejos de ponerse nervioso, mostraba calma y atribuía el fallo a un problema de su entidad bancaria o a las limitaciones de las tarjetas extranjeras. En ese instante, y con total naturalidad, proponía la solución que culminaría la estafa: realizar una transferencia internacional en el momento a través de la aplicación de su banco en el móvil.

Imagen del pueblo de Sitges con la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla a la cabeza

Para dar credibilidad a la operación, el detenido manipulaba su teléfono para mostrar a los comerciantes una supuesta pantalla de confirmación de la transferencia. Además, les aseguraba que, por tratarse de una operación bancaria internacional, el dinero no se reflejaría en la cuenta del establecimiento hasta el día siguiente, un argumento que resultaba verosímil para muchos. Con la promesa del pago en camino y tras haberse ganado su confianza, el hombre abandonaba el local con los productos en su poder, consumando así la estafa sin haber desembolsado ni un solo euro.

La investigación policial destapa un patrón internacional

La investigación fue iniciada por la Unitat d’Investigació de la comissaria de Vilanova i la Geltrú después de que varios comerciantes de Sitges denunciaran haber sido víctimas de engaños con un patrón muy similar durante los meses de febrero y marzo. Los agentes rápidamente conectaron los casos al comprobar que el modus operandi era idéntico en todos ellos: un cliente amable, una tarjeta que falla y una transferencia internacional que nunca llega. Este hilo conductor fue clave para centrar las sospechas en un único autor.

Las gestiones de la policía catalana han permitido constatar un hecho que dimensiona la actividad delictiva del sospechoso. Al parecer, el detenido habría utilizado esta misma metodología para estafar en otros países, lo que sugiere que no se trata de un delincuente ocasional, sino de un estafador con una trayectoria internacional. La investigación sigue abierta para determinar el alcance completo de sus actividades fuera de España y su posible implicación en otras redes delictivas. Este perfil añade una capa de complejidad al caso.

El operativo culminó el pasado 6 de marzo con la detención del presunto autor de los hechos. En el marco de la investigación, los Mossos también han logrado recuperar parte de los objetos sustraídos, principalmente joyas procedentes de dos de los comercios afectados, ambos situados en el centro de Sitges. El balance provisional de su actividad delictiva en el municipio asciende a cinco establecimientos afectados y unas pérdidas económicas confirmadas de más de 6.300 euros.

A la espera de consecuencias judiciales

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración sobre los hechos que se le imputan. Una vez finalizadas las diligencias iniciales, ha sido citado para comparecer próximamente ante el juzgado de instrucción de Vilanova i la Geltrú, que se encargará del procedimiento judicial. Se le atribuyen, por el momento, cinco delitos de estafa, aunque esta cifra podría aumentar a medida que avance la investigación policial.

Las autoridades han confirmado que la investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer más afectados. Los Mossos d'Esquadra trabajan ahora para identificar a otras posibles víctimas que aún no hayan denunciado, tanto en Sitges como en otras localidades. Asimismo, se busca esclarecer si el detenido actuaba en solitario o si contaba con cómplices, así como determinar si existen otros hechos delictivos relacionados con su actividad que todavía no han salido a la luz.